Judo: grandi risultati per l’ASD Valle Maira in gara a Codogno ed a Leinì

Intense emozioni e grandi risultati per l’ASD Judo Valle Maira, che ha partecipato al Campionato Nazionale A.I.C.S. tenutosi domenica 21 aprile nel palazzetto di Codogno (VA) ed alla qualificazione A2 dei Campionati Italiani junores / seniores, sabato 27 aprile nel palazzetto di Leinì (TO).

La giornata del 21 aprile ha visto la conquista di ben due ori dall’associazione sportiva dronerese: quello dell’atleta Penone Yuri e quello dell’atleta Marchiò Claudia.

Penone Yuri (kg 90) si classificato al primo posto vincendo due incontri per IPPON. Primo posto anche per Marchiò Claudia (kg 70) che ha vinto due incontri per IPPON (ko tecnico)

Nella giornata di sabato 27 aprile, invece, nel palazzetto di Leinì, l’associazione sportiva è stata rappresentata da due atleti: Varetto Marco e Bertolotti Giorgio.

Varetto Marco (kg 81) si è classificato al terzo posto, perdendo il primo incontro il primo di misura e vincendo il secondo incontro per IPPON: con questo risultato si è qualificato alla finale. Bertolotti Giorgio (kg 73) ha invece persoil primo incontro per una disattenzione, non è più stato recuperato per il terzo posto e si è visto pertanto purtroppo sfumare l’accesso alla finale.

Gli appuntamenti sportivi di aprile non si sono conclusi qui. Nella giornata di domenica 28 aprile, infatti, nel palazzetto di Leinì si è svolta la manifestazione Gran Premio Giovanile, nel corso della quale ha partecipato anche l'A.S.D., rappresentata da cinque giovanissimi atletii: Nessi Anita, Olivero Nathan, Garino Rachele, Granata Edoardo e Garino Giulio:

CATEGORIA BAMBINI Nessi Anita e Olivero Nathan si sono classificati al secondo posto;

CATEGORIA FANCIULLI Garino Rachele si è classificata al secondo posto mentre Granata Edoardo ha conquistato sul terzo gradino del podio;

CATEGORIA RAGAZZI Garino Giulio si è classificato al secondo posto.

Il Direttivo ci tiene a complimentarsi per i brillanti risultati ottenuti e fa un grosso in bocca al lupo per la finale di Marco Varetto che si terrà sabato 11 maggio a Perugia.