Alba, Elisa Boschiazzo nuovo vicesindaco. In giunta entra l’avvocato Silvia Calzolaro

La nomina a vicesindaco di Elisa Boschiazzo, già componente della Giunta sin dal suo insediamento nel giugno 2019, e l’ingresso nell’esecutivo comunale di Silvia Calzolaro.

Sono le decisioni che il sindaco albese Carlo Bo ha pocanzi condiviso coi componenti della conferenza capigruppo in Consiglio comunale, cui ha comunicato gli aggiustamenti operati nelle scorse ore come conseguenza – imposta dalla normativa, che contempla l’obbligo di mantenere il numero di sette assessori – delle dimissioni presentate dall’ormai ex vicesindaca Carlotta Boffa (quest'ultima a sua volta era subentrata nella carica, in prima battuta affidata a Emanuele Bolla) che lo scorso 29 aprile ha annunciato la sua candidatura a sindaco alle consultazioni dell'8 e 9 giugno prossimi.

All’avvocato Calzolaro, già vicepresidente della fondazione Fidapa e presidente della Consulta comunale delle Famiglie, sono così andate le deleghe a Servizi culturali, Pari opportunità, Gemellaggi, Ufficio della Pace, Canile Municipale, Politiche giovanili, Informagiovani e Formazione lavoro.

"Questa nomina – dichiara Calzolaro – è stata una piacevole sorpresa e, pur in questo limitato periodo di tempo, darò il mio contributo per il bene della città".

Critico il commento col quale il gruppo di minoranza Uniti per Alba ha accolto la notizia per bocca del consigliere comunale Fabio Tripaldi: "Facciamo i nostri auguri a Silvia Calzolaro, che nel suo nuovo incarico avrà molto ancora da fare. La decisione assunta dal sindaco dimostra però ancora una volta quanto poco fosse coesa la maggioranza che ora giunge con fatica alla fine del suo mandato".