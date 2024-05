A Ceva tutto pronto per il Campionato Italiano Enduro Under 23/ Senior, 300 gli iscritti

Dopo le prime due incredibili tappe di Arrone e Nocciano, il Campionato Italiano Under23/ Senior 2024 by 24MX vedrà lo svolgersi della terza manche, Memorial “Davide Amerio” a Ceva, che nel weekend si trasformerà nel campo di sfida dei ben 300 iscritti che potranno gustare, in sella alle loro fidate moto, un meraviglioso connubio tra patrimonio storico del borgo medievale e il paesaggio naturale a fargli da cornice.

Il Motoclub Ceva, capitanato dal suo Presidente Franco Vizio, ha disegnato ed organizzato per l’evento il percorso sviluppato all’interno del territorio locale di lunghezza di 45,5Km nel quale si alternano le due prove speciali previste: la Enduro Test 24MX di 5km e mezzo da ripetere tre volte, e il Cross Test Red Moto di 3Km e mezzo da affrontare per quattro volte.

Passando all’andamento delle classifiche di campionato: a guidare la classe Senior 450 è al momento Davide Guerrieri (KTM) con 40 punti. Sul gradino intermedio lo segue Guido Conforti (Husqvarna – Garaffi) con 32 punti. A chiudere Robert Malanchini (Gas Gas – Sissi Racing) con 27 punti.

Leader della classe Senior 300 è al momento Andrea Castellana (Husqvarna). Il duello sarà tra Lorenzo Bazzurri (Beta) e Alberto Capoferri (Gas Gas – Sissi Racing), entrambi a 30 punti tra il secondo e terzo posto.

Anche nella Senior 250 4T si prevedono scintille durante la terza tappa: in prima posizione troviamo Roberto Da Canal (Honda) davanti a Jacopo Traini (Husqvarna). Il duello qui sarà per il terzo posto, conteso tra Matteo Bresolin (Fantic) e Alessandro Di Gregorio (Sherco), entrambi con 26 punti.

Classe Senior 250 2T di fuoco, nella quale la sfida prevista tra Giuliano Mancuso (Beta) e Federico Aresi (Beta – FR Motosport Beta J.) per il primo posto decreterà chi dei due passerà in vantaggio sull’altro. Andrea Casaretto (KTM – 3G Factory Team), Alex Favari (Beta) e Daniel Sartori (Beta) lotteranno, invece, per la terza posizione.

Doppio duello anche in classe Senior 125, con Damiano Melchiorri (Beta) e Niccolò Scarpelli (KTM – TNT Corse) ad occupare al momento la prima posizione; e Michele Cencioni (Fantic) e Riccardo Celesti (Fantic) la terza.

Protagonista della Junior 450 è Simone Cristini (KTM) con 40 punti. Dietro lo seguono Riccardo Nicoli (Gas Gas – Trial David Fornaroli) ed Edgardo Paganini (KTM – TNT Corse).

In testa alla classifica della Junior 250 4T figura al momento con 37 punti Nicolò Paolucci (KTM – TNT Corse), ma alle sue spalle lo seguono Elia Rigo (KTM – Motoclub Gaerne – Team RRS) e Michele Verona (Gas Gas – Motoclub Gaerne – Team RRS) che non staranno a guardare durante la gara di domenica.

Situazione simile anche in classe Junior 300, ma qui i protagonisti sono Mattia Capuzzo (KTM – TNT Corse), 37 punti, Matteo Grigis (Gas Gas – GTG Motogamma) e Andrea Gheza (Gas Gas – Sissi Racing) che lo seguono rispettivamente con 35 e 32 punti.Ancora da definire la classe Junior 250 2T con Davide Mei (Beta – Entrophy Beta Junior) in testa alla classifica e Alessio Bini (Beta – SGS Racing) e Lorenzo Giuliani (Beta – DG Racing) a contendersi la seconda posizione.

A guidare la classe Junior 125 è Thomas Grigis (Gas Gas – GTG Motogamma) con 37 punti. Non troppo distante lo segue Cosimo Pratesi (Fantic – Garaffi). Antonio Costantino (Beta) a chiudere.

Con due vittorie consecutive è Niko Guastini (Beta – FR Motosport Beta J.) al momento a figurare sulla cima della classifica della classe Cadetti 125. Simone Cagnoni (Gas Gas – Sissi Racing), secondo posto, dovrà fare i conti con Gabriele Melchiorri (TM – Agon) che lo segue in terza posizione a poche distanze da lui.

La sfida in classe 50 Codice sarà tra Massimo De Monte (Valenti), salito sul primo gradino durante l’ultima gara, e Cristian Garzotto (Beta – Mast Gualda Racing Team), separati tra loro da un solo punto.

Il terzo posto è di Diego Pitzoi (Beta – Mast Gualda Racing Team).Sara Traini (Beta) conduce la classe Femminile con due vittorie, seguita da Asia Volpi (Beta) e Sara Lazzarino (Beta – Alfieri).

Leader tra i Motoclub Senior è il Motoclub Bergamo con 94 punti, ben distante dal secondo posto occupato dal Torre della Meloria con 35 punti. Alle loro spalle il Motoclub Arsiè con 33 punti. Nella categoria Under troviamo in testa alla classifica il Trial David Fornaroli con 114 punti davanti al Motoclub Gaerne con 108 e il Sebino con 98 punti. Della Femminile figura con 15 punti il Fuoringiro Savona.Protagonista dei Team Indipendenti è il Team Diligenti che, con i suoi piloti, guida la classifica sia della Senior che della Under.

Circa le classifiche del Challenge Husqvarna, che tornerà a svolgersi a Ceva con la sua terza manche, Leonardo Travaglini con i suoi 40 punti domina la scena della categoria Senior. Al secondo posto lo segue Alessandro Cattaneo con 28 punti. Il terzo posto è al momento conteso tra Denis Del Dò e Giulio Masini (Garaffi), entrambi a 17 punti.

Elia Zucconi al momento domina la categoria Under con 37 punti ma, non molto distante da lui, figura Andrea Proietti. Terzo posto occupato da Matteo Zanacchi.