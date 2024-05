A Racconigi il 20° Memorial “Baroncini, Bello, Dalmasso”

L’attesa è finita: la "Soccer Dream" è pronta a riaccendere i cuori degli appassionati e dei racconigesi. In occasione del 20° Memorial “Baroncini, Bello, Dalmasso”, la comunità si unirà per celebrare la passione, l'amicizia e il ricordo di tre amici.

L'evento, che si terrà domenica 23 Giugno, a partire dalle 10, presso i campetti delle elementari in Via Ferruccio Ton, 4, a Racconigi, offrirà un'opportunità unica di condividere emozioni e vecchi ricordi sul campo da gioco. Il torneo di calcio a 5 adotterà una nuova formula: l'iscrizione sarà individuale, con sorteggio delle squadre all'inizio dell'evento, garantendo così un'esperienza inclusiva e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Il costo di iscrizione è di €5 e può essere effettuata presso la Tabaccheria Mondino, in Via Regina Margherita 12. Ma l'esperienza non si ferma al campo da gioco. Tutti avranno l'opportunità di condividere un pranzo conviviale, creando nuovi legami e rinsaldando vecchie amicizie. Questo evento non è solo sportivo ma anche e soprattutto un tributo a tre amici che hanno perso la vita in un tragico incidente venti anni fa. L’invito è rivolto a tutti, racconigesi e non, che negli anni hanno partecipato ai tornei alla “Ex-Gil” e ai giovani che vogliono passare una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia. Saranno inoltre previsti omaggi e premi per le prime tre squadre classificate. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con Beppe Bordese dell’Atletico Racconigi e grazie al patrocinio del Comune.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 3402125280 (Simone), 3483415714 (Luca) e 3483779611 (Andrea) oppure inviare una mail a toccaanoi.racconigi@gmail.com