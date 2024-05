Volley, a Cuneo la F4 di Coppa Italia A2M. Quattro domande a... Federica Barbero

Nei giorni 11 e 12 maggio prossimi il palasport di Cuneo ospiterà la Final Four di Coppa Italia della serie A2 di volley. Un evento importante per la città, che dopo i fasti dell'era Lannutti torna a riassaporare l'aria di un grande avvenimento nella pallavolo maschile.

Saranno 4 le società presenti alla due giorni di San Rocco Castagnaretta: Grottazzolina, Brescia, Ravenna e Porto Viro che nei Quarti di finale hanno eliminato rispettivamente Cantù, Siena, Prata di Pordenone e, ahimè Cuneo. Non è riuscita nell'impresa di ribaltare il risultato dell'andata la squadra di casa, lasciando così il posto ai veneti.

Sarà comunque un grande spettacolo di sport quello che ci apprestiamo a vivere nel weekend, al quale chi ama la pallavolo non potrà e non vorrà assolutamente mancare.

Chiudiamo con oggi la nostra serie di interviste ai personaggi che seguiranno da vicino la due giorni cuneese ai quali abbiamo rivolto alcune domande, uguali per tutti, su quanto l'avvenimento possa fungere da catalizzatore per tutto il territorio.

Il personaggio che chiude il giro d'interviste è Federica Barbero. Architetto libero professionista da oltre 25 anni – laureata presso il Politecnico di Torino - proviene da un percorso di studi ed esperienze professionali tutte rivolte ad un connubio tra arte e praticità.

Un percorso che, ha guidato quell’amore verso arte ed architettura ambientalista ed organica che da sempre esprime nella sua professione. Dall’avvio degli studi universitari, Federica Barbero ha inoltre costruito un percorso di impegno sociale, nella convinzione, tutt’oggi valida, che solo un impegno sviluppato nel tempo possa essere concreto supporto alla comunità e ai suoi reali bisogni.

Oggi, infatti, Federica Barbero, candidata alle elezioni Europee per Fratelli d’Itala nella circoscrizione nord-ovest, prosegue un cammino di attenzione e lavoro per il territorio anche attraverso l’incarico, ricevuto nel giugno 2023, con il quale ha assunto il ruolo di Responsabile Regionale del “Dipartimento per la valorizzazione del territorio” di FdI.

Il palasport di Cuneo torna ad ospitare una manifestazione di rango nella pallavolo maschile. La Coppa Italia di serie A2 rappresenta un avvenimento importante per la città, ma anche per l’intero territorio.

"La Final Four di Coppa Italia è un avvenimento importante per Cuneo e per l’intero territorio perché rappresentano un’opportunità estremamente rilevante attraverso la quale promuovere e far conoscere questa nostra terra che è in grado di esprimere bellezze uniche. Manifestazioni come questa sono sempre fonte di crescita importante, sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista economico, perché creano un flusso di nuovi turisti che conoscono, attraverso un evento sportivo, le nostre località. Abbiamo ormai compreso a pieno come appuntamenti di questo tipo, anche sulla base delle esperienze degli ultimi anni, nei la nostra Regione ha acquisito un ruolo da protagonista, rappresentino un volano importante in grado di generare crescita, nuove opportunità e sviluppo per tutto il sistema turistico Piemontese".

La squadra di Cuneo non è riuscita a raggiungere la fase finale della manifestazione: sarà comunque una festa dello sport

"Ritengo che il fulcro dello sport sia quel percorso che ogni atleta compie, in un cammino di preparazione e allenamento, che richiedono fatica, dedizione e una grande dose di passione. In uno sport di squadra come il volley, questi sforzi si uniscono, si fondono in un unico cammino per raggiungere obiettivi importanti. La “gara” rappresenta un momento unico, quel tempo nel quale le ore di lavoro e impegno, condivise con i propri compagni di squadra, vengono messe in campo ed è da questo sentire che nascono momenti di grandi feste di sport, che celebrano la condivisione di valori e momenti unici, sostenuti dall’affetto e dal tifo degli appassionati".

Il volley ha sempre rappresentato lo sport di punta di questo territorio: qual è il suo rapporto con la pallavolo?

"Il volley è per l’intero territorio uno sport fortemente radicato e sentito, ma anche diffuso e praticato. La manifestazione delle Final Four di Coppa Italia rappresenta un evento di alto livello e la scelta del nostro territorio è certamente motivo di grande orgoglio, ma la pallavolo ha avuto, e ha, un ruolo estremamente importante anche per l’avvicinamento dei più giovani, perché è stata capace di creare nuove opportunità di richiamo verso uno sport di squadra, grazie alle tante piccole e grandi società della nostra regione e del territorio. Personalmente seguo il volley come spettatrice attenta, ma mi piace anche poter dire che, negli ultimi anni, ho avuto anche modo di avvicinarmi, con grande interesse, a quello femminile che oggi seguo con assiduità e partecipazione".