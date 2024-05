Volley maschile: VBC Mondovì in trasferta a Novi, chi vince accede alla finale per la promozione in Serie B

Sabato sera, per la terza ed ultima giornata del gironcino dei play-off per la promozione in serie B, alle ore 21 al PalaBarbagelata di Novi si gioca lo scontro diretto fra il Novi allenato da Ernesto Volpara ed il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo assistente Fabrizio Marchisio, che dopo due giornate sono in testa alla classifica con 6 punti (entrambe hanno vinto 6 set senza perderne nessuno): chi vince questa gara si qualifica alla finale per la promozione in Serie B contro la vincente dell’ altro girone.

“Sabato scorso contro l’ Arona – afferma coach Massimo Bovolo – abbiamo giocato un po’ meno bene rispetto alla prima gara del girone contro il Lasalliano , mancando un po’ nella continuità e soffrendo un po’ in ricezione. Alla fine, però, siamo riusciti a vincere 3-0, sopperendo con il cuore e la tenacia ai momenti di difficoltà e dimostrando di saper soffrire e di saper reagire alle difficoltà. Per noi l’ essere arrivati a poterci giocare la qualificazione alla finale in una gara secca è motivo di grande orgoglio, perché arriva dopo due gare casalinghe memorabili sia per il risultato ottenuto (doppio 3-0) che soprattutto per l’ ambiente in cui si è giocato, in un PalaItis gremito all’ inverosimile e con i nostri tifosi che ci hanno dato un aiuto direi commuovente. Ora concentriamoci sul Novi, una squadra davvero molto forte, costruita per tornare subito in serie B e che sembrerebbe non avere punti deboli. Noi dobbiamo cercare di ripetere la prestazione offerta con il Lasalliano, con la stessa intensità e lo stesso mordente, provando ad aggredire i nostri avversari sin da subito e mettendo loro pressione in tutti i fondamentali, obbligandoli a seguire il nostro ritmo: se avremo dei momenti di difficoltà non dovremo assolutamente innervosirci, ma aver pazienza e continuare a giocare con calma e lucidità."

CLASSIFICA: VBC MONDOVI’ e NOVI 3, ARONA e LASALLIANO TORINO 0