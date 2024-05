Special Olympics a Cuneo: due giorni di sport con i “Giochi regionali di Atletica leggera”

Amico Sport ASD APS presenta i “Giochi regionali di Atletica Leggera”, una due giorni di sport e conoscenza del movimento Special Olympics. A Cuneo, nel weekend del 11 e 12 maggio, sarà possibile conoscere e scoprire il movimento e le emozioni che solo lo sport Special Olympics regala.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del Comune di Cuneo, del CONI e dell’ EPS Libertas e il sostegno nell’organizzazione del direttore provinciale Special Olympics Italia Alessandro Romano.

Per l’occasione arriveranno a Cuneo, da tutto il Piemonte, una decina di Team Special Olympics Italia, per un totale di circa 120 atleti con disabilità intellettiva accompagnati da tecnici, volontari e familiari. Gli atleti si alterneranno sulla pista nelle discipline dell’atletica leggera, alcune con peculiarità “speciali” del nostro movimento, per permettere a tutti di partecipare i 10 metri camminata assistita, i 50 metri cammino, i 50 metri slalom in carrozzina… le gare di velocità dei 50 / 100 / 200 / 400 / 800 metri piani… le gare di lancio con la palla, la pallina da tennis, il peso, il vortex… le gare di salto in lungo da fermo, salto in lungo con rincorsa, salto in alto… le gare lunghe da 1.500 / 3.000 / 5.000 / 10.000 metri e le staffette! …

Siete pronti a fare il tifo???

La manifestazione rappresenta, per tutti gli atleti e tutte le persone che compongono la squadra, l’occasione di mettere in mostra i frutti degli allenamenti svolti durante tutta la stagione sportiva e dimostrare quanta forza e quanta tenacia che c’è dentro ognuno di loro… tenendo sempre bene a mente il Giuramento dell’Atleta Special Olympics: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze!”

Per tutti i dettagli del programma e per rimanere aggiornati sull’evento è possibile consultare la pagina Facebook ed Instagram di Amico Sport (Cuneo).

scatta e tagga sui social #grcuneo2024 @amicosportcuneo @specialolympicsitalia

PROGRAMMA

“Giochi Regionali di Atletica Special Olympics”

Sabato 11 maggio

Presso Campo di Atletica “W. Merlo” - Cuneo

Gare: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.50

Cerimonia d’apertura ore 18.00 Presso Campo di Atletica “W. Merlo” - Cuneo

Domenica 12 maggio

Presso Campo di Atletica “W. Merlo” - Cuneo

Gare: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Premiazioni verso le ore 17.00 Presso Campo di Atletica “W. Merlo” - Cuneo