"La chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale Santa Croce di Cuneo ai massimi livelli per professionalità e umanità"

In un periodo in cui tanti si lamentano della sanità pubblica vorrei segnalare quella che ritengo un'eccellenza dell'ospedale "Santa Croce" di Cuneo.

Il reparto di chirurgia maxillo-facciale è veramente ai massimi livelli per professionalità e umanità .

Ringrazio in particolar modo il dottor Alessandro Barberis, che da anni si prodiga per permettere anche ai pazienti più fragili una vita più dignitosa, non solo togliendo il dolore, ma anche ricostruendo loro il sorriso.