Al Castello di Grinzane Cavour, il premio Amelia Earhart dei club Zonta Alba Langhe Roero, Cuneo e Saluzzo

Si svolgerà nella Sala del Castello di Grinzane Cavour sabato 11 maggio alle 18,30 l’edizione 2024 del Premio Amelia Earhart dei club Zonta Alba Langhe Roero, Cuneo e Saluzzo, riconoscimento che porta il nome di una icona zontiana, una delle prime aviatrice della storia del volo che entrò a far parte del Club Zonta di New York nel 1930.

Attraverso questo premio, i club omaggiano il suo spirito pionieristico e la sua eredità di coraggio e intraprendenza, che continua a ispirare la missione di Zonta International di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle donne e delle ragazze in ogni campo del sapere, perseguendo la difesa universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Quest'anno, il premio verrà conferito a tre eminenti scienziate che hanno dato contributi significativi nei loro rispettivi campi. Elisa De Franco, per Zonta Club Alba Langhe Roero, esperta di genetica del diabete che ha ottenuto la laurea in Biotecnologie mediche con il massimo dei voti presso l'Università di Torino.

Ha ricevuto una borsa di studio Maria Curie per un dottorato di ricerca all'Università di Exeter, in Gran Bretagna, dove ha identificato 15 nuove cause genetiche di diabete diagnosticato in neonati al di sotto del sesto mese di vita. Attualmente, dirige un gruppo di ricerca supportato da Diabetes UK, il Wellcome Trust e la Fondazione Europea per la ricerca sul diabete.

Antonietta Perino, per Zonta Club Cuneo, ingegnere specializzata in space economy che ricopre il ruolo di Direttore International Network Opportunities Development presso Thales Alenia Space. Ha supervisionato significative missioni di ricerca per l'ESA e l'ASI, inclusa ExoMars, e ha esplorato la possibilità di fabbricare celle solari sulla Luna, una proposta che potrebbe ridurre drasticamente i costi di trasporto dell'energia verso destinazioni spaziali.

Loredana Bessone per Zonta Club Saluzzo dirige l’unità di addestramento per l'esplorazione di ambienti estremi presso l'agenzia spaziale europea (ESA). Fin dal 1990, quando si è trasferita al centro astronauti dell'ESA a Colonia, ha sviluppato e gestito corsi di formazione per l'esplorazione di ambienti estremi, rivolti ad astronauti e personale operativo, migliorando la sicurezza e l'efficacia del lavoro di squadra in situazioni di alto rischio.

Durante la conferenza intitolata “Dal macro al micro cosmo”, le tre scienziate avranno l'opportunità di confrontare le loro competenze e esperienze, offrendo spunti affascinanti che variano dall'astronomia alla genetica.