Carrù, grandi campioni dello sport cuneese a lezione con oltre 400 studenti della Granda per la Giornata Europea

Grandi emozioni questa mattina, venerdì 10 maggio, a Carrù sotto l'ala Borsarelli per l'evento "Lo sport è Unione", organizzato dall'istituto "Oderda Perotti" di Carrù, in collaborazione con altri sette istituti della Granda: Bernezzo, Caraglio, Cervasca, Cuneo Borgo San Giuseppe, Cuneo Oltrestura, Demonte e Mondovì, in occasione della "Giornata dell'Europa".

L'iniziativa, che ha visto il coinvolgimento di oltre 400 studenti in presenza e in collegamento a distanza, è stata organizzata da un Consorzio al quale hanno aderito gli istituti, all’interno Programma Erasmus+ 2021-2027.

L'incontro, moderato dal giornalista de "L'Unione Monregalese" e "Corriere di Carrù", Emanuele Lubatti, ha visto l'intervento di alcuni grandi sportivi del panorama cuneese: Nicola Dutto, pilota paraplegico beinettese, che ha di recente affrontato l'Africa Eco race (leggi qui), il braidese Sergio Fasano, campione di marcia, Andrea Gallone, pallanuotista paralimpico, Giovanni Mulassano, campione di bob, Adele Roatta giovane promessa dell'atletica e il carrucese Bruno Sarale, campione di corsa. Assente, per impegni improrogabili, la campionessa di arrampicata, Irina Daziano di Chiusa di Pesio.

"L'unione attraverso lo sport - hanno spiegato le scuole - è il tema scelto per la terza edizione sia perché il 2024 è l'anno delle Olimpiadi, sia per approfondire il tema dello Sport come strumento di pace e fratellanza tra i popoli."

La giornata, introdotta dalla dirigente scolastica Loredana Montemurro e da Susanne Class dell’istituto comprensivo “Borgo San Giuseppe” di Cuneo (in rappresentanza della dirigente scolastica nonché presidente del Consorzio Erasmus Plus Bianca Maria Anigello), ha visto l'intervento dell'amministrazione comunale con il sindaco Nicola Schellino e l'assessore allo sport Carol Curti che hanno rivolto un importante messaggio ai giovani studenti, invitandoli a mettere in pratica gli insegnamenti dello sport, veicolo per abbattere limiti e barriere e capace di unire.