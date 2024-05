Ieri l'omaggio della Provincia di Cuneo in occasione della Giornata dell'Europa

Ieri, giovedì 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa sono state esposte insieme all’ingresso del palazzo della Provincia, in corso Nizza a Cuneo, la bandiera europea accanto a quella italiana, secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Prefettura. L'omaggio dal significato particolare, vuole ricordare un importante anniversario.

La ricorrenza celebra, infatti, la pace e l’unità in Europa a partire dall’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman illustrò l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman del 1950 è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.