L’ACI Cuneo premia i migliori piloti e navigatori del campionato provinciale 2023

Martedì 21 maggio alle ore 19, presso il Dama Hotel di Fossano (via Circonvallazione, 10), si terrà la premiazione dei piloti e navigatori che hanno preso parte al campionato provinciale sport automobilistico 2023, organizzato dall’Automobile Club Cuneo.

Nel corso della serata verranno premiati tutti i piloti e navigatori che hanno gareggiato e ottenuto risultati a livello nazionale nelle gare delle seguenti discipline: rally, velocità in slalom, velocità in salita, autostoriche. Saranno distribuiti anche alcuni premi speciali. A premiare gli sportivi interverranno i vertici dell’Automobile Club Cuneo, con in prima fila il presidente Franco Revelli e il direttore Giuseppe De Masi e il fiduciario sportivo dell’Aci Cuneo, Simone Meneghetti.

CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE 2023

Disciplina Rally (Categoria Pilota)

Gruppo N:1° classificato Andrea Ferrero, 2° Alberto Verna, 3° Orlando Cembalo

Gruppo R: 1° classificato Matteo Giordano, 2° Patrick Gagliasso, 3° Simone Mattia Vacchetto

Disciplina Rally (Categoria Navigatore)

Gruppo A: 1° classificato Enzo Colombaro, 2° Mattia Francesco Gozzarino, 3° Diego Carena

Gruppo N: 1° classificato Mattia Francesco Gozzarino, 2° Diego Carena, 3° Ismaele Barra

Gruppo R: 1° classificato Manuela Siragusa, 2° Fabio Grimaldi, 3° Dario Beltramo

Disciplina Velocità in slalom

1° classificato Luca Salvetto, 2° Alfredo Calì, 3° Salvatore Russo Facciazza

Disciplina Velocità in salita

1° classificato Giovanni Bormida, 2° Alfredo Calì, 3° Michele Domenico Luigi Secci

Disciplina Autostoriche

1° classificato Carlo Merenda, 2° Enrico Merenda, 3° Romeo Marco

Campioni provinciali assoluti: Matteo Giordano e Manuela Siragusa