Roberto Salis porta a Cuneo il caso della figlia Ilaria, detenuta in Ungheria e candidata per Avs [VIDEO]

Su iniziativa di Sinistra Italiana venerdì 17 maggio alle ore 21 a Cuneo presso la Cascina Marquet di San Rocco Castagnaretta serata di presentazione delle liste Alleanza Verdi Sinistra per le elezioni regionali ed europee del prossimo 8 e 9 giugno.

Introdurranno la serata Alice Ravinale e Alberto Sclaverano, candidati di Sinistra Italiana nella lista AVS alle elezioni regionali a sostegno di Gianna Pentenero, e Andrea John Dejanaz.

A seguire è previsto un dibattito con la partecipazione di Marco Grimaldi, già consigliere regionale e oggi parlamentare di Sinistra Italiana, e Roberto Salis, padre della capolista della lista Avs nella circoscrizione del Nord-Ovest Ilaria Salis, "impossibilitata a essere presente di persona – rimarca Sinistra Italiana – in quanto tuttora vergognosamente detenuta nelle carceri ungheresi dell'amico e alleato della Meloni l'illiberale Viktor Orban".

Dalle ore 20 è previsto un aperitivo di finanziamento della campagna elettorale e open networking coi candidati Avs Alice Ravinale, Alberto Sclaverano, Giulia Marro e Marco Giusta. Per info e prenotazioni tel. 368/219.501-377/411.2029.

ROBERTO SALIS OGGI AL SALONE DEL LIBRO

"Mia figlia non ne può più, dobbiamo tirarla fuori". Così Roberto Salis, il papà di Ilaria, durante il Salone del Libro 2024.

"Ilaria resta per 23 ore al giorno chiusa in cella, ha un’ora d’aria. È un carcere duro che è peggiore del 41bis in Italia". Ilaria, la maestra antifascista, in carcere in Ungheria dal febbraio 2023, è candidata con Avs nella circoscrizione Nord Ovest come capolista e nelle Isole, anche se ovviamente non potrà sostenere in prima persona la campagna. Così, come per il processo, il papà sarà la voce di Ilaria in Italia.

GUARDA IL VIDEO