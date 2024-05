Casette in legno per giardino: come trovare quella che fa al caso tuo

Una piccola costruzione come la casetta in legno, rappresenta una soluzione pratica e adatta a diversi ambienti esterni. Esteticamente piacevole, aiuta a ottimizzare un giardino oppure un terrazzo, un cortile, un prato e altri spazi all’aperto. Le casette in legno sono evidentemente versatili poiché puoi utilizzarle come ti pare; ad esempio, molti la usano come rimessa per gli attrezzi del giardino, mentre altri la installano perché diventi un box auto, una rimessa per le biciclette, un’area fitness, un laboratorio del fai da te. Una volta allestita e accessoriata a dovere, la casetta in legno può addirittura diventare abitabile. Per ottenere il meglio dalla tua casetta in legno, è necessario selezionare il modello più adatto, analizzando tutti gli aspetti del caso.

Come scegliere la tua casetta in giardino

Di casette in legno che arricchiscono il giardino e lo valorizzano ancora di più, ne esistono di ogni tipo e si differenziano per via delle dimensioni e conformazioni. Se controlli a questo link trovi una selezione di casette da giardino tra cui individuare quella che fa al caso tuo, prendendo in considerazione diversi fattori ed elementi per effettuare la scelta più adatta.

Calcola lo spazio della casetta

Tanto per iniziare, quando sei alle prese con la scelta della casetta per il giardino ideale, prendi le misure. Considera lo spazio che hai a tua disposizione per installare la casetta in legno, lasciando intorno un’area verde adeguatamente ampia per muoversi. Per capire l’ingombro della struttura, potresti tracciare l’area occupata con del nastro adesivo, con una vernice spray oppure con dei pali. Sono tutte soluzioni che ti aiutano a visualizzare l’area da occupata e controllare che non sia eccessiva.

Stabilisci la funzione della struttura

Una volta stabilito l’ingombro, per scegliere la casina per il giardino, dovresti avere già ben chiaro l'uso che ne fai. È evidente che una casetta usata come capanno degli attrezzi o legnaia ha delle caratteristiche completamente differenti rispetto a una destinata a spazio gioco per i bambini o a palestra. In questi ultimi due casi, la struttura in legno deve avere, ad esempio, delle finestre e un sistema di illuminazione ad hoc.

Fissa un budget

Per trovare la soluzione che meglio risponde alle tue necessità, stabilisci un budget. Fissa un tetto di spesa che ti permetta di trovare un prodotto di qualità, cioè realizzato con legno certificato e un sistema di montaggio facilitato a incastro.

Informarti sulla normativa e i permessi

Tra i fattori da prendere in considerazione nello scegliere la casetta per il giardino, infine, ricorda anche i permessi edilizi. In linea di massima, le costruzioni in legno quando non fisse e di modeste dimensioni, non richiedono alcun tipo di permesso per costruire. Tuttavia, è sempre meglio verificare le disposizioni del tuo comune di residenza perché localmente potrebbe essere previsto qualcosa di diverso. Inoltre, la faccenda cambia nel momento in cui la casetta in legno per il giardino ha delle dimensioni maggiori e deve essere posata su un basamento di cemento; è molto probabile che sia necessario un passaggio all’ufficio tecnico.