Colazione: il pasto più importante della giornata

Secondo le ultime interviste volanti, pare proprio che gli italiani abbiano perso il brutto vizio di non fare colazione al mattino. Infatti, sono rimasti in pochi quelli che prendono un caffè bollente al volo e poi escono per andare al lavoro proprio perché la stragrande maggioranza ha capito che la colazione è il pasto più importante della giornata. Non è un segreto che dopo una notte a digiuno, occorre risvegliare l'organismo con un pasto completo ricco di vitamine e nutrienti. Vediamo allora come farlo in modo salutare.

Il menù della perfetta colazione sana e salutare

I vegetali non possono mai mancare alla prima colazione per avere un carico di vitamine. Un succo fresco appena fatto con frutta e verdura di stagione è quello che ci vuole per iniziare la giornata con il piede giusto. È innegabile che gli estrattori di succo Hurom.it siano i migliori in assoluto per avere un succo di alta qualità perché vantano una bassa velocità che non rovina i nutrienti. Per lo stesso motivo è importante far notare che gli estrattori sono da preferire ad altre tipologie di apparecchi (es. centrifughe, estrattori, ecc) che girando ad alte velocità distruggono i nutrienti dei cibi. Grazie alla tecnologia avanzata del sistema a vite infinita, lo slow juicer di Hurom.it rende possibile l'estrazione a freddo; i vegetali scelti come mele, zenzero, arance, carote, cetrioli, limone, etc. vengono spinti delicatamente verso il filtro separando la polpa dal succo. La scelta dei materiali di alta gamma fa sì che il succo non si ossidi e mantenga un bel colore brillante, sinonimo di nutrienti intatti per fare un carico di vitamine e sali minerali. Oltre a frutta e verdura, si possono inserire nell'estrattore di succo anche erbe aromatiche e frutta secca.

Le vitamine di primo mattino sono essenziali perché risvegliano l'organismo, il metabolismo in particolare. Fatto ciò, occorre fare il carico anche di altri nutrienti, tra cui carboidrati e proteine; ben vengano dunque fette biscottate, biscotti, torte, brioches, ma meglio se integrali. Fondamentali sono altresì i latticini, motivo per cui a colazione non deve mai mancare lo yogurt che aiuta la regolarità intestinale e innalza le difese immunitarie. È possibile aggiungere miele e frutta secca per dare un po’ di croccante che invoglia a mangiare.

Altri alimenti perfetti per la colazione sono i formaggi freschi spalmabili, i cereali, le bevande vegetali, le gallette di riso, il porridge, il pane, le confetture light che permettono di variare il menù perché cambiare è altrettanto fondamentale per un primo pasto della giornata sano e bilanciato. Un posticino va riservato anche agli zuccheri, in particolare quelli semplici che, grazie alla loro struttura, sono immediatamente disponibili per l'organismo e quindi danno subito energia.

La colazione salata piace sempre più

Oltre a non saltare più il primo pasto della giornata, molti stanno rivalutando la colazione salata e la preferiscono al classico cappuccino e brioches. Del pane integrale, delle uova, un salume magro come bresaola o tacchino e la colazione è pronta! Bilanciata e nutriente, sazia a dovere fino all’ora di pranzo evitando di abbuffarsi di snack dannosi e merendine nocive a mezza mattina. L'unica accortezza da avere quando si parla di colazione salata riguarda la quantità di sale; onde evitare ipertensione arteriosa e ritenzione idrica, meglio eliminarlo del tutto o comunque stare molto scarsi.