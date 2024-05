Consulente SEO: chi è e che cosa fa

Un buon sito web o un e-commerce può avere la grafica più bella del mondo, ma non funzionare ugualmente. Diverse persone sono erroneamente convinte che basti aprire un sito web per farsi trovare e fare traffico organico. La realtà è ben diversa poiché un sito web ben progettato esteticamente non è detto che sia visibile sui motori di ricerca; serve un valido consulente SEO che aiuti a conseguire i vari obiettivi. Vediamo di seguito di scoprire chi è questa figura professionale così richiesta oggigiorno e che cosa fa concretamente per il tuo sito web.

Chi è il consulente SEO

Al giorno d’oggi, deve essere chiaro che non è sufficiente curare la grafica del tuo e-commerce per avere immediato successo e conseguire gli obbiettivi strategici. Tanto per iniziare, la concorrenza online è altissima e le piattaforme web con cui competere crescono ogni singolo giorno. Per emergere nello sconfinato mondo del web occorre un esperto in consulenze SEO in Ticino di MG-WebSolutions.ch , una figura professionale che vanta una profonda conoscenza degli algoritmi e dei meccanismi dietro al funzionamento dei motori di ricerca come Google. MG-WebSolution.ch ti suggerisce valide strategie per posizionare il tuo sito web più in alto possibile tra i risultati dei motori di ricerca e per garantire una maggiore visibilità.

Quando si parla di SEO, si fa riferimento alle attività di ottimizzazione dei motori di ricerca. Se affiancato da un valido esperto SEO, ottieni risultati quali un aumento di traffico organico sul sito, un aumento di utenti e un alto tasso di conversione che tramuta gli utenti in clienti. Le strategie SEO intercettano i naviganti del web proprio nel momento giusto, cioè quando sono alla ricerca del bene o servizio che offri sul tuo portale.

Un po’ numeri sulla SEO

Il consulente SEO conosce i meccanismi che stanno dietro ai processi per formare la lista dei risultati di ricerca e quindi sa come ottenere il meglio. Per farti trovare dagli utenti, è di fondamentale importanza occupare le posizioni più alte perché capita raramente di passare alla seconda pagina di risultati. Ti basta fare mente locale e domandarti quante volte ti sia capitato in passato di arrivare alla seconda pagina dei risultati di Google. Molto probabilmente la risposta è quasi mai e quindi tutti i siti web che non finiscono in prima pagina, in pratica, non esistono.

In sostanza, i primi 5 siti web non a pagamento che si trovano nella lista di risultati, raccolgono ben un terzo di tutti i click. Il primo sito nella lista è quello che ha oltre il doppio di click rispetto al secondo e poi i dati decrescono con un ritmo incredibile fino ad azzerarsi per la seconda pagina di risultati.

Come il consulente SEO migliora il posizionamento

Un consulente SEO lavora su più aspetti cruciali per ottenere un posizionamento migliore del tuo sito web tra cui l’autorevolezza del sito, la corrispondenza dei contenuti con la parola chiave digitata sul motore di ricerca, la qualità e la quantità delle informazioni date all’utente. È altresì fondamentale che le pagine web si carichino velocemente e anche da dispositivi mobili.