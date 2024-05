Porte esterne di casa in legno: come eseguire la manutenzione periodica

Con l'arrivo del bel tempo e l'innalzamento delle temperature, è arrivato il momento di stare all'aria aperta. In tanti ne approfittano per rimboccarsi le maniche e svolgere qualche operazione di manutenzione periodica fai da te. È proprio il momento ideale per mettersi all'opera e, ad esempio, trattare la porta di ingresso in legno che, per colpa dell'esposizione agli agenti esterni, può essersi rovinata. Pioggia, umidità e sole tendono a danneggiare il legno della porta che va quindi trattato adeguatamente seguendo i vari passaggi di questa guida.

La pulizia della porta esterna

Essendo la prima cosa che si vede arrivando, per dare una buona impressione la porta deve esser curata alla perfezione. Tanto per iniziare, serve una bella pulizia della porta di casa in legno poiché nel corso del tempo si sono accumulati polvere, sabbia, terra e altri residui trasportati dal vento. La pulizia a secco, magari aiutandosi con un aspirapolvere, va seguita da un lavaggio vero e proprio con acqua e detergente che rimuove ogni traccia di sporco prima di passare all’uso di un valido impregnante legno di qualità da Zambottovernici.com che sigilla il pregiato materiale.

La verniciatura con un impregnante

Una volta che la porta è pulita e senza più residui, si può passare alla fase più cruciale della manutenzione cioè la verniciatura. Se in precedenza era stata usata una vernice colorata, sarebbe meglio rimuoverla con uno sverniciatore e addirittura una levigatrice, uno strumento molto valido nella cura del legno che rimuove anche le imperfezioni superficiali come i graffi. Dopo aver tolto i residui, si usa un impregnante di Zambottovernici.com che assicura il migliore dei risultati estetici e una protezione duratura. La vernice impregnante per legno chiude i pori del materiale affinché acqua e umidità non penetrino all'interno, aprendo le fibre e spaccandolo. L’impregnante va a produrre una sorta di pellicola idrorepellente che tiene lontana la pioggia ma protegge anche il colore naturale. Tuttavia, è possibile sceglierla colorata per dare un tocco in più alla porta esterna che diventa ancora più bella.

La serratura da controllare

Dopo aver dato una seconda mano di vernice impregnante, il lavoro di manutenzione sulla porta esterna non è ancora concluso del tutto. Sarebbe opportuno sfruttare quest'occasione per verificare che tutte le sue parti della porta funzionino alla perfezione. Ad esempio, la serratura va pulita e lubrificata con un prodotto specifico per aumentare la sua vita utile nel tempo.

Il controllo delle guarnizioni

In particolar modo quando la porta dà direttamente sull'esterno e non sul giroscale, risulta vitale che la manutenzione includa anche alcune attenzioni alle guarnizioni poiché svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un buon isolamento termico. Se le guarnizioni sono rovinate e mancanti, l'aria fredda da fuori si infiltra in casa abbassando la temperatura. È sufficiente passare la mano sulle guarnizioni, assicurandosi che siano morbide e integre. Se così non fosse, allora la guarnizione è da sostituire il prima possibile. Se, invece, l'esito è positivo, basta una pulizia con un panno inumidito per rimuovere lo sporco depositato.