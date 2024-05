Ad Alba fa tappa Molom: scultura e sound art in una live performance [VIDEO]

L’espressione della materia e del suo essere più intrinseco in formato performing art. Molom – acronimo di “Musica Organica Legata all’Osservazione del Movimento” – introduce un nuovo format di esibizione artistica che trova origine nell’incontro tra l’arte di Milena Berta, scultrice, e quella di Alessandro Pedretti, sound designer.

Un dialogo vibrante che si concretizza in circa trenta minuti di live performance durante i quali la pietra rappresenta materia in evoluzione: lavorata, scolpita, trasformata, con "Molom la pietra dà vita", di appuntamento in appuntamento, a suoni e forme che si traducono ogni volta in un prodotto finito mai uguale e irripetibile. Un unicum performativo, sia sul fronte musicale – con i suoni prodotti – sia sul fronte fisico / tangibile.

Movimento, gestualità, sound, manipolazione. Molom è l’incontro di due forme d’arte, ma anche di due passioni. Coppia artistica e nella vita, Milena Berta e Alessandro Pedretti raccontano l’essenza di Molom con un sottotitolo: “Frammenti di una matrice pronta a esplodere” (che è anche il titolo del video vincitore del premio “Miglior Teaser 2023” di TuttoTeatro.com), ovvero l’incontro tra arte della scultura e le sue gestualità e l’elaborazione del suono in tempo reale.

Con un set essenziale, a luci soffuse e allestito unicamente con oggetti utili alla performance e in armonia con il luogo ospitante (l'appuntamento è per domani, sabato 11 maggio, alle ore 18 negli spazi di Corso Torino 18 ad Alba), i due artisti si esibiscono creando un ambiente immersivo in cui il pubblico è invitato a osservare, ascoltare, perdersi nelle emozioni originate. Dimenticandosi dell’esterno per venti minuti.

Durante le esibizioni molom, Milena Berta scolpisce e lavora la pietra, generando un’ampia varietà di suoni (il rumore degli scalpelli, dei pezzi di marmo che si staccano dal blocco grezzo e dei martelli che percuotono) che vengono captati tramite microfoni e una tavola sonora provvista di piezo, campionati in tempo reale da Alessandro Pedretti e manipolati per essere riprodotti attraverso effetti audio e processi di produzione musicale sia digitali (Hologram Microcosm, Roland Sp404mk2, Polyend Tracker) che analogici (registratori a nastro, tape loops).

In un’ottica di ciclicità, tutto diventa parte della performance. Anche i frammenti di scarto. Per comporre la musica di molom Alessandro Pedretti utilizza anche campioni di scalpelli, risonanze metalliche e schegge di pietra utili a creare micro-loop ipnotici cristallini e prismatici e atmosfere ritmiche, evocando un’estetica glitch ambient.

E, al termine dell’esibizione, viene realizzato in tempo reale un elaborato grafico ottenuto dalle incisioni e dai segni impressi dai frammenti materici e dai gesti scultori di Milena su una lastra di metallo.

A risultarne è un prodotto inedito, unico appunto, per forma, sostanza e sound: una sintesi granulare di polimetrie di oggetti sonori, microsuoni, increspature, materia densa e imperfezioni. Una ricchezza sonora armonica e inarmonica che si traduce in composizione estemporanea in chiave contemporanea.

Molom | Il duo Berta-Pedretti

Con un backgournd artistico consolidato, ognuno con la rispettiva specializzazione, Milena Berta e Alessandro Pedretti ideano il progetto molom con l’intenzione di dare voce alla pietra e a ciò che essa rappresenta (valori, cultura, tradizione, paesaggio) in relazione ai differenti territori in cui la performance va in scena.

Milena Berta (nata a Edolo, Brescia, classe 1988) si è laureata a pieni voti all’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia e ha scelto la pietra come materiale principale per la sua ricerca. La creazione di forme plastiche indagano il concetto di instabilità della materia dal punto di vista fisico e temporale.

Alessandro Pedretti (nato a Brescia classe 1986) compositore e sound designer, realizza sonorizzazioni, colonne sonore e musiche per film, documentari, performance e supporti multimediali in collaborazione con artisti italiani ed internazionali. Predilige l’utilizzo di materiale organico come fonte sonora primaria per la realizzazione delle sue composizioni e un’attitudine polimetrica come espansione temporale del materiale compositivo.

Il duo di artisti da anni opera nel campo delle installazioni artistiche unendo le rispettive competenze nel campo del suono e della lavorazione della pietra.

Con il progetto molom, Milena e Alessandro spostano il baricentro della loro ricerca sul piano performativo.

Nel 2023 il duo Berta-Pedretti ha collaborato con Brescia Musei, Fondazione Tassara e Wladimir Zaleski per la realizzazione dell’installazione “I nodi del giardini del paradiso”; “This is Denmark”, un progetto realizzato per il Fuori Salone 2023 dalla Reale Ambasciata di Danimarca in Italia in collaborazione con The Confederation of Danish Industry, Creative Denmark, e “Il Tiepolo Scomposto”, la mostra multisensoriale in collaborazione con il Comune di Verolanuova sotto la direzione artistica di Pietro Arrigoni.