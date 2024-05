Cortemilia: ritorna l'estate dei ragazzi dai 3 ai 18 anni

Una super attività per l’”Estate 2024” di Cortemilia, organizzata e gestita dalla Associazione Don Verri Roberto, dall’Unità Pastorale di Cortemilia, dal Comune di Cortemilia e dall’Istituto Comprensivo Cortemilia – Saliceto dedicata ai giovanissimi di ogni età raccogliendo le adesioni di bambini e ragazzi dai 3 fino ai 18 anni: un’offerta davvero completa, che vede impegnate tante persone qualificate e che quest’anno ha nuovamente ricevuto il sostegno della Fondazione CRC.

Quest’anno le proposte saranno suddivise per tre fasce di età:

Estate Ragazzi: dedicato ai bambini che frequentano la prima elementare fino alla prima media, che si terrà dal 10 giugno al 31 luglio. Un programma di attività ideato ed organizzato dalla Associazione Don Verri Roberto, con giochi, laboratori, piscina, passeggiate e giornate all’insegna dello sporto con tennis, pallapugno, pallavolo, basket, calcio, padel e la novità di quest’anno hockey su prato.

All’interno del progetto “Exlporamondo” del “Bando Explora” finanziato dalla Fondazione CRC, i ragazzi avranno la possibilità di partecipare ad una visita guidata a Mondovì.

Estate Bimbi: dal 1 al 26 luglio, dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia. Un’esperienza dedicata ad attività all’aperto, gite, sport, piscina, giochi nella natura e laboratori didattici.

Oratorio Estivo: destinatari i ragazzi di seconda e terza media e dei primi due anni di scuola superiore, che si svolgerà dal 10 giugno al 7 luglio. Tre giorni a settimana, con un programma ideato ed organizzato dall’Unità Pastorale di Cortemilia in collaborazione con la Pastorale Giovanile e Vocazionale di Alba, che intende far vivere insieme momenti di gruppo, di gioco, di laboratorio e di attività varie in collaborazione con l’Estate Ragazzi Comunale.

Nei prossimi giorni, verrà comunicata l’apertura delle iscrizioni per le varie proposte con le relative modalità.

Per tutti i dettagli relativi ad Estate Ragazzi ed Estate Bimbi potete contattare l’Ufficio Informagiovani al numero 338.6261481 mentre per l’Oratorio Estivo i recapiti sono 329.4541181 e 349.3699207.