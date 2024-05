La sezione ANA di Mondovì all'Adunata degli Alpini di Vicenza con 52 gruppi

La Sezione Ass. Naz. Alpini di Mondovì, partecipa, con un ampio numero di associati, alla 95a adunata ANA a Vicenza. Una dozzina dei 52 gruppi della Sezione si sono organizzati con accampamenti preparati di tutto punto, dotati di cucine, refettori, tende, mezzi predisposti per passare la notte e servizi con acqua calda per rendere confortevole la permanenza in terra Vicentina.

Alcuni Soci Alpini si dedicano alla cucina in qualità di “cuochi” adoperandosi per preparare colazioni, pranzi e cene ai presenti: un servizio importante che viene organizzato nei dettagli nei giorni precedenti al partenza, con dovizia di particolari, compresi bibite e leccornie, nonché strutture da accampamento montate secondo le vigenti normative, nelle piazzole dedicate in loco.

Il Presidente della Sezione ANA Mondovì (Armando Camperi) è arrivato a Vicenza nella giornata di mercoledì ed ha visitato alcuni accampamenti, complimentandosi, in particolare, con il gruppo di Castelletto Uzzone (Sez. ANA Mondovì) per aver ripulito l’area dove sono attendati in cambio di ospitalità

Si conferma la presenza del Reparto Salmerie vanto della Sezione ANA Mondovì il quale sfilerà Domenica lungo le vie della Città (i muli saranno condotti dai Volontari, coordinati dal referente del Reparto, Vicepresidente-Vicario Natale Manzo – nota: ve ne sono solo due Reparti in Italia, l’altro è afferente alla Sezione ANA di Vittorio Veneto).

Per chi non è in accampamento, la Sezione monregalese ha organizzato un trasporto con due bus e pernottamento negli alberghi della zona, grazie all’attenzione del consigliere sezionale Francesco Rocca.

“La sfilata di Domenica, per la Sezione ANA Mondovì, sarà accompagnata dalla Fanfara Alpina di Rogno (BG), oltre ai muli del reparto Salmerie, i quali saranno i più fotografati” dichiarano dall’ANA Mondovì.

Testimonia il consigliere sezionale Fabrizio Bessone: “La sfilata per un Alpino è un momento bellissimo carico di emozioni, atteso da un anno all’altro quasi come se fosse una “festa comandata” segnata “in rosso” sul calendario di noi Soci Alpini. Lo svolgersi ogni anno in Città diverse crea in noi uno stimolo sempre nuovo. Come Alpino, personalmente ho sfilato nei vari anni con la Protezione Civile ANA Mondovì, con il servizio d’ordine, come consigliere sezionale, come Vicepresidente del past-president Giampiero Gazzano, eppure ogni volta è sempre diverso, emozionante e coinvolgente. Se piove o c’è il sole agli Alpini non importa, si sfila e basta. Infine che bello vedere che, quando tutto finisce, ci si dà appuntamento per l’anno seguente e si lascia la Città pulita ed un ricordo indelebile nelle persone che a bordo strada ci hanno applauditi e sorriso”



Saranno anche presenti in sfilata, alcuni Volontari e Volontarie dell’Unità di Protezione Civile ANA Mondovì, sempre attivi e disponibili per le comunità locali, sempre efficienti negli interventi e disponibili a collaborare in emergenza, in eventi pubblici e in situazioni di collaborazione con i Comuni dell’area monregalese.