Premio Roddi: grande successo anche per l’edizione 2024 del Concorso di Poesia e presentazione della nuova identità visiva

Anche quest’anno l’Associazione Culturale “Premio Roddi” ha bandito l’annuale concorso di Poesia a tema libero in lingua italiana, piemontese e nelle lingue minoritarie del Piemonte. Il concorso, giunto quest’anno alla 29° edizione, ha come obiettivo dare spazio e rilievo alla ricerca di ideali, valori ed aspirazioni incentivando le forme espressive della comunicazione poetica.

Sono diverse le sezioni del premio, dedicate ad ogni età, ed il concorso, la cui partecipazione è sempre rimasta gratuita, offre un incoraggiamento a considerare la poesia come un mezzo sempre attuale per condividere e trasmettere temi e sensazioni profonde.

“Sono quasi 600 le poesie pervenute fino ad ora” ci comunica la Presidente dell’Associazione Laura Della Valle “e in questi ultimi giorni si è intensificato il flusso in arrivo delle opere poichè il 12 Maggio è l’ultimo giorno utile per iscriversi al nostro concorso”

Le iscrizioni possono essere inviate direttamente online grazie ad un apposito modulo di iscrizione digitale presente sul sito premioroddi.com; sul sito è anche presente il Bando 2024 che indica le modalità per poter partecipare alla diverse sezioni: Premio Roddi, poesie in lingua italiana e lingua piemontese composte da adulti, Premio Gianni Rodari, dedicato agli alunni della scuola dell’infanzia, Premio Opera Collettiva, per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado ed infine ed infine Menzione speciale Roberto Vecchioni, riconoscimento di valore assegnato dal professore Roberto Vecchioni ad un’opera scelta tra quelle pervenute al concorso.

“Le poesie giunte fino ad ora provengono da ogni parte d’Italia” conclude Laura Della Valle “e siamo molto felici di constatare che ogni anno sono sempre di più le nuove persone che partecipano al concorso, grazie anche ad una maggiore diffusione e conoscenza del nostro Premio, in particolare online”

Quest’anno l’Associazione Culturale Premio Roddi ha anche presentato la nuova identità visiva, primo tassello di un restyling della comunicazione che prevede anche nei prossimi mesi il rilascio del nuovo sito. Lo studio e la realizzazione dell’identità visiva è stato realizzato dall’agenzia di comunicazione albese hellobarrio che, partendo dallo storico logo dall’associazione ideato e realizzato molti anni fa dagli amici del premio Monica Barroero e dal compianto Giacomo Alesandria, ha sviluppato il nuovo logo dall’associazione riprendendo e rendendoli attuali gli elementi base già presenti nel precedente: il Castello di Roddi appoggiato su un libro aperto dal quale prendono il volo alcune pagine per simboleggiare la possibilità, grazie alla poesia ed alla cultura, di “volare alto”