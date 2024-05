Meteo/ Nel fine settimana arriva il bel tempo

Un'area di alta pressione si sposterà oggi verso il centro Europa e le nostre regioni, regalandoci un fine settimana di bel tempo e temperature gradevoli e primaverili. Ma durerà giusto fino a domenica, poi una nuova fase instabile aprirà la settimana prossima.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 10 a domenica 12 maggio.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con nuvolosità cumuliforme sui rilievi alpini al pomeriggio, che oggi e domani potranno generare locali ed isolati rovesci anche temporaleschi, in particolare sulle Alpi Cozie e Marittime. Possibili rovesci notturni invece sui rilievi alpini settentrionali. Domenica nuvolosità in aumento, e rovesci un po' più diffusi a partire dal pomeriggio/sera anche sulle pianure settentrionali, in spostamento da ovest verso est.

Temperature in graduale aumento, con massime che dai 22/23 °C di oggi si porteranno agilmente ai 26/27 °C di domenica. Sulle zone costiere della Liguria il mare potrà ancora mitigare tali valori mantenendoli attorno ai 20 °C. Minime anche in aumento e comprese tra 12 e 16 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili e/o a regime di brezza lungo le coste e le vallate. Domenica diventeranno più intensi e localmente moderati meridionali su Langhe e alessandrino al pomeriggio.

Tendenza successiva.

La formazione di un'area di bassa pressione sull'Europa occidentale attiverà correnti occidentali prima e sudoccidentali successivamente, con veri e propri passaggi perturbati a partire da martedì, e temperature nuovamente in leggero calo.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/656-Stagionali_Giugno_2024.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona