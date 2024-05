A Mondovì il meglio dell’atletica regionale: 1850 al via sulla "Fantoni-Bonino" per i campionati di società assoluti

La pista monregalese “Fantoni-Bonino” è pronta ad accogliere nel fine settimana il meglio dell’atletica piemontese e valdostana. Il calendario nazionale mette infatti sul piatto le fasi regionali dei Campionati di Società Assoluti e, per quanto riguarda il Piemonte, la scelta è ricaduta su Mondovì, sabato 11 e domenica 12 maggio.

Sono attesi 1.850 atleti nella due giorni sulla “Fantoni-Bonino”, individuata dal Comitato Regionale come sede di gara vista l’indisponibilità dell’impianto torinese “Primo Nebiolo”, chiuso per manutenzione.

Insomma, una vera e propria di “invasione” per quella che è la manifestazione più importante a livello di società, e sarà peraltro inserita nel Calendario Internazionale World Athletics.

In palio i titoli regionali assoluti a squadre – la classifica è stilata sulla base dal migliore punteggio degli atleti schierati da ogni società nelle varie gare – ma anche punteggi preziosi per l’accesso alle finali nazionali programmate nel mese di settembre.

Al via alcuni atleti professionisti che per l’occasione si sfileranno la casacca del gruppo sportivo di appartenenza per indossare quella della società di origine. Tra questi spicca la detentrice del record nazionale del disco (fatto registrare lo sorso anno ai Campionati italiani societari di Pietrasanta) Daisy Osakue.

La torinese classe ’96, finalista olimpica di Tokyo, scenderà in pedana con la maglia delle Sisport: per lei un piacevole ritorno a Mondovì su una pista “amica” che utilizza spesso per allenamenti e che conosce perfettamente essendo presente da anni ormai a tutti ai raduni estivi. Attesi nell’asta anche gli azzurrini Great Nnachi e Simone Bertelli e gli atleti della nazionale cinese nella marcia.

Il programma tecnico è quello “completo”: sabato dalle 12.30 si partirà con il martello donne e poi a seguire 100 m, 400 m, 1.500, 3.000 siepi, ostacoli alti, asta, disco, giavellotto, triplo uomini e triplo, alto, peso donne, le staffette 4x100 e la marcia da 10 km. Nella seconda giornata, domenica pomeriggio, subito martello uomini e poi spazio ai 200, 800 e 5.000 m, 400 ostacoli e le altre specialità per concludere con la 4x400.

Così la presidente Fidal Piemonte Clelia Zola: «L’evento più importante del Comitato Regionale torna in provincia di Cuneo, territorio per eccellenza dell’atletica con le sue bellissime realtà. Mondovì è il luogo dove da anni, svolgiamo i raduni residenziali, grazie alla profonda collaborazione che ci lega con l’Atletica Mondovì. Sarà un grande spettacolo».

«Data la necessità di sostituire la storica sede della manifestazione, siamo orgogliosi della fiducia accordataci dal Comitato Regionale», ringrazia Enrico Priale, segretario dell’Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo “padrona di casa”. «Quella di Mondovì è una delle poche piste a livello regionale in grado di poter ospitare tutte e quante le discipline previste dal programma tecnico. Sarà un grande sforzo organizzativo visti i numeri e un bell’“antipasto” prima del tradizionale “Meeting di Primavera” che ospiteremo il prossimo 2 giugno».

Tanti i dirigenti e i volontari già al lavoro per assicurare la buona riuscita dell’evento. La società di casa cercherà di onorare al meglio la gara anche dal punto di vista tecnico con una squadra competitiva in campo maschile e in campo femminile.

«Ci proveremo: sappiamo che non sarà facile», l’augurio del presidente Fabio Boselli.

«Ci sono squadre più attrezzate delle nostre, ma cercheremo di fare del nostro meglio per migliorare i piazzamenti dello scorso anno e perché no, sognare l’accesso ad una finale: i nostri ragazzi daranno il massimo».