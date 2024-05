Calcio Serie D: il Bra saluta e ringrazia il ds Antonio Montanaro

Consensualmente e con una stretta di mano, si è concluso il rapporto calcistico tra l'A.C. Bra e il direttore sportivo Antonio Montanaro.

Formato, preparato e ambizioso. Sono solo alcuni degli aspetti che rappresentano appieno Antonio: nella stagione 2023/2024 ha dimostrato di sapersi muovere con cura dei dettagli, allestendo al meglio la rosa e in sinergia con mister Roberto Floris. Rosa che ha sfiorato i play-off, domenica scorsa. Ora, di comune accordo, il club e il DS hanno scelto di dirsi arrivederci: sì, perchè sarà un arrivederci.

Lasciando ad Antonio la possibilità di valutare una nuova esperienza, perchè lo merita e perchè merita di continuare il proprio percorso nel gioco del calcio. Ecco le parole dell'ex DS Montanaro: "È stato un viaggio emozionante e stimolante, e sono grato per tutte le esperienze vissute. Porterò con me i ricordi delle vittorie, delle sfide superate e delle relazioni significative che ho costruito qui a Bra. Grazie al presidente Germanetti, al DG Sartori ed a tutto il direttivo per questa grande opportunità.Grazie alla segreteria, all’addetto stampa, ai magazzinieri ed a tutti i collaboratori della società’ per il supporto costante. Grazie ai tifosi per il grandissimo sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato, lo porterò sempre con me. Arrivederci Bra, arrivederci giallorossi!".