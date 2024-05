Corsa su strada 5km: Gianluca Ferrato dell'Atletica Saluzzo campione regionale assoluto

Assegnati, mercoledì 8 maggio, a Crava, i titoli regionali di corsa su strada sui 5km.

La manifestazione era inoltre valida come quinta prova del Trofeo CorriPiemonte Strada.

Nella prova maschile, successo di Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo) che si laurea campione regionale assoluto con crono finale di 14:52.3; alle sue spalle salgono sul podio regionale anche Gabriele Gagliardi (Atl. Novese), con 15:12, e Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) con 15:27 mentre il terzo assoluto in classifica è Mattia Galliano (GP Parco Alpi Apuane) con 15:22. Bagnus, neo campione italiano allievi di corsa in montagna, conquista così anche il titolo regionale allievi sui 5km mentre il titolo juniores va a Stefano Bagnus (Pod. Valle Varaita) in 15:59.

Per quanto riguarda gli altri titoli di categoria, Giacomo Osayuwam Aimar (Atl. Pinerolo) conquista quello u23 in 16:08, Simone Peyracchia (Pod. Valle Varaita), quinto assoluto, quello SM35 (15:36); Danilo Brustolon (Atl. Roata Chiusani) quello SM40, Davide Martina (Atl. Roata Chiusani) quello SM45, Massimo Galliano (Atl. Roata Chiusani) SM50, Giuseppe Boasso (Pod. Castagnitese) SM55, Rocco Longo (Atl.Novese) SM60, Giorgio Costa (Mezzaluna) SM65, Bruno Sarale (PAM Mondovì-Chiusa Pesio) SM70, Mario Fadda (Pod. Buschese) SM75, Camillo Pavese (Atl. Novese) SM80.

Nella prova femminile, successo di Sara Borello (Atl. Canavesana) che si aggiudica il titolo regionale assoluto in 17:35. Sul podio con lei Gaia Gagliardi (GS Lummari), seconda assoluta in 17:48, e Gloria Barale (Battaglio CUS Torino), terza assoluta in 17:54 e campionessa regionale di categoria SF35.

Titolo regionale SF40 per Sarah Aimee L’Epee (Atl. Roata Chiusani) in 18:54 mentre, per quanto riguarda le altre categorie, la maglia di campione regionale è andata anche a Irma Chiavazza (Atl. Saluzzo), categoria promesse, Ester Mattio (Pod. Valle Varaita) allieve. Nelle categorie master, Silva Carle (ASD Boves Run) conquista il titolo SF45, Shara Giuliano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) quello SF50, Mara Giovine (Brancaleone Asti) SF55, Antonella Castello (Atl. Novese) SF60, Cristina Frontespezi (Atl. Roata Chiusani) SF65, Daniela Bruno Di Clarafond (ASD Dragonero) SF80.

Nelle prove giovanili, successi dei cadetti Marianna Belliardi (ASD Dragonero) e Leonardo Pelissero (Atl. Alba); Martino Giolitti (Pod. Valle Varaita) e Annalisa Magliano (Atl. Roata Chiusani) vincono invece tra i ragazzi.