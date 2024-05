Racconigi Cycling Team: doppio impegno agonistico sulle strade delle Marche

Doppia gara open per il Racconigi Cycling Team in questo fine settimana del mese di maggio.

Nel pomeriggio di sabato 11 le atlete della formazione cuneese sfideranno le avversarie nella nuova edizione del “Porto Sant’Elpidio Cycling Festival”, gara open organizzata dal G.C. Tutti Campioni sulle strade di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Ascoli Piceno.

100 i chilometri totali di gara, spalmati su cinque giri di un circuito di 20 chilometri caratterizzato da due tratti di sterrato, lunghi rispettivamente 300 e 800 metri, che senza dubbio faranno discreta selezione.

La partenza sarà collocata in Lungomare Faleria, presso il ‘Saxa Beach’, alle ore 14:30.

Domenica 12 maggio le atlete dirette in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo pedaleranno nell’edizione numero undici della “Giornata Nazionale Rosa - G.P. Città di Corridonia - Trofeo Impresa Edile Fiorelli”, curata dalla regia organizzativa dell’A.S.D. S.C. Club Corridonia sulle strade della città in provincia di Macerata. 85,5 i chilometri che le ragazze in gara dovranno affrontare, spalmati su quattro giri di 17 chilometri, totalmente pianeggianti, e dalla doppia scalata conclusiva verso la città di Corridonia.

La competizione prenderà il via ufficialmente alle ore 9:30 da Piazzale della Vittoria, dove sarà collocato anche il traguardo finale.

La formazione presieduta da Silvio Traversa, schiererà ai nastri di partenza di entrambe le competizioni la squadra al gran completo, formata dall’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, ai piedi del podio nelle gare di Nonantola (MO) e di Cappella di Scorzè (VE) e decima classificata lo scorso fine settimana al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” a Bolzano, dalla junior piacentina Arianna Giordani, quarta classificata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), Bianconese di Fontevivo (PR) e settima a Bovolone (VR), dalla junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata a “Pasqualando” ed ottava a Bolzano, e dalle atlete all’esordio tra le junior: Dalia Buzzi, lombarda di Marzio (VA), Sofia Cabri, emiliana di Serramazzoni (MO) e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “PORTO SANT’ELPIDIO CYCLING FESTIVAL” A PORTO SANT'ELPIDIO (AP):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORI: Luca Mesce e Silvio Traversa

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM "GIORNATA NAZIONALE ROSA - G.P. CITTÀ DI CORRIDONIA - TROFEO IMPRESA EDILE FIORELLI" A CORRIDONIA (MC): Stessa formazione della gara precedente.

