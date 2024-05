Tennis, la giovane cuneese Eleonora Tranchero alla sua prima finale ITF Under 14 a Pavia

Prima finale in carriera nel circuito mondiale ITF Junior per la giovane Eleonora Tranchero, portacolori del Country Club Cuneo e categoria under 14.

L’allieva di Andrea Baccanelli l’ha centrata nel prestigioso torneo internazionale di Pavia nel tabellone di doppio, in coppia con Isabella Johri.

Il percorso delle due giocatrici nel 18° Memorial Giuseppe Cassa (20esima edizione della rassegna giovanile) è iniziato con il successo in 1° turno contro la tedesca Ahleit e la lettone Zaikina.

Un netto 6-3 6-1 che le ha proiettate al secondo turno dove hanno sconfitto in rimonta Silvia Dalle Molle, numero 3 del seeding, e Arianna Ovarelli. Score finale in favore di Tranchero e Johri fissato sull’1-6 6-3 10-0, con un match tie-break letteralmente dominato. In semifinale è arrivata l’affermazione per 7-6 (5) 6-2 contro il tandem Monaco Lanteri/Terzoli.

Molto lottata la sfida per il titolo nella quale Tranchero e Johri si sono avvicinate al trofeo ma sono state fermate al fotofinish sul 4-6 7-6 (5) 10-5 da Castracani/Fuzio.

Un risultato importante per la giovane racchetta del Country Cuneo che continua a crescere in rendimento e convinzione: “Siamo molto felici della sua prestazione – ha detto Moreno Baccanelli, DT del club di viale Angeli – e del fatto che i risultati sono il frutto del lavoro svolto quotidianamente negli allenamenti, sotto ogni punto di vista”.