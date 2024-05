Neve rimossa: riapre la strada che dalle Terme di Valdieri sale al Gias delle Mosche

Domani, sabato 11 maggio, riapre al traffico la strada comunale che da regione Terme di Valdieri sale al Pian della Casa del Re, ma sarà transitabile solo fino al Gias delle Mosche.

A seguito dell'apertura della strada provinciale che dalla località Tetti Gaina sale alle Terme di Valdieri, chiusa per il periodo invernale, la squadra tecnica del Comune di Valdieri ha infatti provveduto alla rimozione della neve accumulata nei valloni lungo il tratto comunale.

Essendo a tratti ancora innevata e ghiacciata, sul tratto riaperto, c'è obbligo di pneumatici o dotazioni invernali.

Fino a revoca dell'ordinanza, non sarà quindi transitabile il tratto di strada che dalla località Gias delle Mosche conduce alla piana della Casa del Re, viste le condizioni del fondo stradale danneggiato da alluvioni e recenti piogge.

“Aprire questa strada serve per aumentare il flusso turistico – commenta il sindaco Guido Giordana -. Come amministrazione abbiamo riguardo per le terre alte e il lavoro di rifugisti e albergatori”.