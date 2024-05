Eurovision, Angelina Mango in sala stampa canta 'Imagine' di John Lennon - Video

(Adnkronos) - Angelina Mango, nella sala stampa internazionale di Eurovision 2024, a Malmö, parla ma non solo. Fa parlare la musica improvvisando 'Imagine' di John Lennon. E dice: "Sono qui perché ci tenevo a poter dire il mio pensiero, a modo mio e con le mie parole. Quando sono arrivata qui - dice la vincitrice di Sanremo, alla vigilia della finale di domani sera dell'Eurovision Song Contest - ho visto artisti come me che vivono di musica e parlano con la loro musica e che condividono lo stesso sogno. Ieri sera mi sono esibita sul palco di Eurovision con il cuore colmo di amore. Sono andata a letto orgogliosa di me e orgogliosa di tutti noi. Oggi ancora una volta voglio che sia la musica a parlare e questo è il messaggio più forte che io possa condividere", conclude.