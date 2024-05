Eurovision, Angelina Mango 'queen' sul palco e sui social

(Adnkronos) - Non solo gli applausi del pubblico dell'Eurovision 2024 in sala a Malmo. Angelina Mango alla conquista dell'Europa e del mondo, con ovazione social e decine di video dedicati dagli youtuber. Già protagonista da mesi di clip sulla prima reazione alla performance sanremese di esperti e appassionati, oggi spuntano come funghi i commenti a quella sul palco della kermesse internazionale. Il risultato? Un successo strepitoso, tanti complimenti e tanto entusiasmo con la promessa degli ambitissimi 12 punti all'Italia rappresentata dall'artista con 'La Noia'.

A commentare arrivano da tutto il mondo e per tutti Angelina è ormai la "queen", incoronata virtualmente regina incontrastata del festival europeo. Dalla Turchia alla Svezia passando per Stati Uniti e Gran Bretagna, a colpire sono "l'attitudine", la voce - "Non so se lo avete notato, ma non fa mai una pausa nel canto ed è comunque perfetta, incredibile!", scrivono -, la "fantastica presenza sul palco", "la grinta" ma anche "l'assoluta professionalità di una ragazza ancora molto giovane". "Meriterebbe il primo posto", il commento più gettonato, insieme ai tantissimi elogi per l'Italia e la scelta degli artisti mandati negli anni all'Eurofestival: "L'Italia è sempre garanzia di qualità", "non delude mai", "ottima scelta ancora una volta", "ormai sono anni che ho un'unica certezza, l'Italia almeno nelle Top 5 per meriti evidenti", "meravigliosa Italia, sempre performer fantastici". E ancora sorrisi, stupore e applausi nei video a commento della performance: "Anche quest'anno l'Italia si gioca la vittoria", il verdetto unanime tra vocal coach e appassionati youtuber che seguono la kermesse con aggiornamenti continui. Angelina, insomma, dopo il festival di Sanremo conquista e non delude le aspettative. Vittoria dietro l'angolo, quindi? Ovviamente no, ma dopo il successo dei Maneskin - volati nelle classifiche mondiali già dopo la prima performance al festival e ancor più dopo la vittoria -, per la cantante stando almeno ai commenti il futuro sembra in ogni caso proiettato verso la ribalta internazionale.