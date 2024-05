A Govone si presenta Stefania Serpentino con la Lista Civica “Uniti per Govone – Cambiare si può”

Stefania Serpentino, 46 anni, Laureata in Giurisprudenza, ha conseguito l’abilitazione alla professione forense nel 2010, da 19 anni lavora presso la Direzione Crediti Deteriorati della Cassa di Risparmio di Asti Spa, è la candidata sindaco a Govone per la Lista Civica “Uniti per Govone-Cambiare si può”.

Presenta la sua candidatura in netta contrapposizione con il precedente lavoro della giunta comunale della vecchia amministrazione dimissionaria.

Cosa l’ha spinta a scendere in campo?

Sicuramente la voglia di svoltare completamente rispetto al passato cercando di fare qualcosa di costruttivo per Govone per far crescere il paese puntando su un’amministrazione trasparente.

La sua lista come è composta?

Siamo 9 Govonesi che hanno a cuore il bene del paese in cui vivono da tanto tempo, una squadra omogenea, inclusiva, che rappresenta entrambi i sessi e diverse fasce d’età, rappresentativa di tutto il tessuto sociale. Il nostro nome “Uniti per Govone-Cambiare si può” vuole proprio significare l’importanza del cambiamento e dell’unità che devono caratterizzare la futura Amministrazione Comunale.

Siete una lista civica o di orientamento politico?

Siamo una Lista Civica.

Che cosa sente di dare al proprio paese?

Trasparenza nell’amministrare, disponibilità ad ascoltare le esigenze dei cittadini e impegno nel cercare di far al meglio il mio lavoro.

Avete già un programma di massima?

Assolutamente sì, i punti centrali del nostro programma sono:

Attenzione e tutela dell’ambiente e della terra in cui abitiamo : abbiamo in programma l’Istituzione di una commissione di controllo che vigili sul territorio e sulle diverse problematiche ad esso collegate con particolare attenzione alla questione del progetto dell’impianto di biometano nella Frazione Canove; nonché vogliamo impegnarci per realizzare una variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale al fine di evitare ulteriore erosione di suolo agricolo a favore dell’industria;

Sostegno alle famiglie e ai giovani : riteniamo importante sviluppare le attività di pre e dopo scuola al fine di agevolare le famiglie lavoratrici, nonché le attività estive anche per quelle fasce di età ad oggi non ancora coperte, supportando le Scuole locali e le associazioni che sono già presenti sul territorio sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista di collaborazione, nonché incrementare e migliorare gli spazi per il ritrovo e lo svago dei nostri giovani e bambini;

Sviluppo del turismo : riteniamo fondamentale intensificare la promozione del territorio, cercando di sfruttare al massimo il “tesoro” che abbiamo, il Castello di Govone con il suo splendido giardino, lavorando per inserirci nelle manifestazioni e negli eventi che coinvolgono le Residenze Sabaude. Fondamentale anche promuovere la collaborazione con tutte le associazioni turistiche del territorio, con la Pro Loco locali e con gli altri paesi limitrofi per creare eventi, manifestazioni che promuovano il nostro paese e diano maggior slancio al turismo;

Sicurezza sulle nostre strade : messa in sicurezza di alcuni tratti stradali del nostro paese con installazione di dossi e/o velox al fine di evitare inutili pericoli, nonché installazione di impianti di videosorveglianza in alcuni punti strategici del territorio, centrale anche provvedere alla manutenzione stradale, carente in alcune zone;

Servizi agli anziani : abbiamo a cuore l'obiettivo di sostenere gli anziani in difficoltà e soli anche per le piccole incombenze quotidiane come la spesa. Speriamo, inoltre, di riuscire a realizzare un servizio di trasporto che colleghi le frazioni al concentrico, al fine di agevolare i movimenti di quelle persone (soprattutto anziani) che non hanno altri mezzi per potersi spostare; nonché di realizzare il progetto di spostare il Servizio Anagrafe del Comune, con cadenza settimanale, presso i locali dell’ex scuola di Canove, al fine di permettere alle persone anziane prive di mezzi propri di poter usufruire dei servizi fondamentali del Comune, stante la distanza della frazione dal centro del Paese;

Attenzione alle frazioni : mettere fine all’abbandono delle frazioni per troppo tempo “dimenticate” dall’Amministrazione Comunale, frazioni che sono invece un traino per l’intero paese e che meritano di essere considerate alla stregua del concentrico.

A Govone si annunciano altre due liste in competizione, una guidata da Giampiero Novara già sindaco del paese in passato e una con candidato sindaco Pier Paolo Guelfo, ex direttore dell’Enoteca Regionale del Roero.