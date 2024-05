Diodato salirà sul palco dei Suoni delle Terre del Monviso

Dopo Elisa, Biagio Antonacci, Madame e Tozzi, saliti sul palco dei Suoni delle Terre del Monviso, la rassegna saluzzese che tra il 2022 e il 2023, è la volta di Diodato, cantautore aostano, vincitore del Festival di Sanremo del 2020 con la canzone “Fai Rumore”. L'appuntamento è per domenica 4 agosto, dalle ore 15.30 ad Agliasco, frazione di Paesana. Per l’artista 43enne si tratta di uno speciale appuntamento estivo, dal titolo evocativo “Ho acceso un fuoco” , prima del tour teatrale autunnale e invernale nei teatri d’Italia, che ha già fatto registrare il tutto esaurito un po’ ovunque. Il cantautore è fresco vincitore del David di Donatello per la miglior canzone originale con “La mia terra”, parte della colonna sonora del film “Palazzina Laf” (diretto da Michele Riondino).

La cura del patrimonio territoriale e ambientale sta alla base della stagione Suoni dal Monviso; proprio per questo, verranno messe in campo più azioni, che verranno illustrate nelle prossime settimane. Per preservare l’unicità e l’incontaminata bellezza della location del concerto, l’area del concerto – un’autentica terrazza sul Monviso – sarà raggiungibile esclusivamente da Paesana (CN), dopo aver lasciato il proprio mezzo in un parcheggio gratuito: a piedi, con un percorso accuratamente segnalato (+300 m) di 45 minuti passando per paesaggi boscosi; con l’e-bike; con il servizio navetta.