Dronero e Villar San Costanzo in lutto per la morte dell'ex sindaco Giovanni Biglione

Sono molti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore a Villar San Costanzo e Dronero per la morte dell’ex sindaco Giovanni Biglione. Di anni 77 ed originario di Villar San Costanzo, nel corso della sua vita ha saputo coniugare ambito politico ed educativo con grande impegno.

Poco più che ventenne, negli anni ‘60, è stato eletto sindaco del paese: il più giovane primo cittadino d’Italia. Una carriera politica durata per ben 34 anni e successivamente svolta anche Dronero, sempre in qualità di sindaco, questa volta per 5 anni. Inoltre, negli anni ‘85-‘90, il signor Biglione è stato presidente della Comunità Montana Valle Maira e negli anni 2000 consigliere provinciale.

Contemporaneamente alla carriera politica ha saputo portare avanti quella in ambito educativo, come insegnante dapprima ed amministratore didattico successivamente, presso l’Istituto Comprensivo di Dronero. Agli albori è stato anche coadiuvato con don Rossa presso l’Afp di Dronero, a seguire gli studenti nel loro percorso scolastico.

Garbato, gentile e riservato, nel 1994 ha realizzato il sogno di laurearsi in materie umanistiche, insegnando che la volontà è la maggiore spinta per inseguire e realizzare i propri sogni.

Sei anni fa il vissuto di un lutto dolorosissimo, con la morte della cara figlia Maria Lucia che sempre con amore ricordava. I legami, la riservatezza e tutti i preziosi momenti trascorsi: resterà nel cuore della compagna Mariuccia, della nipote Viola, del genero Franco, del fratello Stefano con la moglie Garello Paola, dei nipoti e parenti tutti.