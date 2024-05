Famija Albèisa, approvato il bilancio e rinnovate le cariche sociali

Nel corso dell’Assemblea Generale dei soci, tenutasi martedì 23 aprile presso la sede della Famija Albèisa, i soci hanno provveduto ad approvare il Bilancio Consuntivo 2023 e a rinnovare, come da Regolamento e Statuto, un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.

A seguito poi del primo Consiglio di amministrazione tenutosi nella giornata di giovedì 9 maggio il Consiglio risulta così composto: Lampugnani Massimo (Presidente); Luigi Cabutto (Vice-presidente); Rocca Giancarlo (Segretario); Giachino Giuseppe (Economo); Mano Teresina (Tesoriere); i Consiglieri eletti e in carica risultano: Battaglino Roberto, Boeri Domenico, Bolla Franco, Cireni Daniela, Cirio Maurizio, Franceschini Carmelo, Rollo Gerardina, Rivetti Edoardo. I Revisori de Conto sono confermati nelle persone di: Rosso Gabriella, Germano Corrado, Florio Maria Grazia.

Dopo 14 anni di Presidenza egregiamente retti da Antonio Tibaldi il testimone a guidare l’Associazione passa ora al Vicepresidente in carica Massimo Lampugnani: Tutti i Soci presenti all’Assemblea unitamente ai Consiglieri hanno voluto tributare un sincero ringraziamento per il lavoro svolto ad Antonio Tibaldi specie per la dedizione che ha dimostrato nel voler promuovere l’Ente Morale albese giunto così al suo 70° anno di attività, il più longevo della città

Con soddisfazione di tutti si registra inoltre come per la prima volta ben un quarto dei componenti il Consiglio sia formato da “quote rosa” di provata esperienza amministrativa e di personale impegno sociale.

Un ringraziamento particolare è stato tributato a Gaudino Mariella per il capillare e solerte lavoro svolto nel controllo delle economie di cassa e rigoroso governo del bilancio sociale.

Le attività dell’Ente intanto proseguono con i tanti e svariati appuntamenti di carattere culturale e concertistico nella Chiesa del San Domenico dove sono stati recentemente portati a termine importanti lavori di consolidamento e restauro sulla navata destra del monumento stesso.