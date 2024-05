Si posa la banda larga: cantieri e interruzioni sulle strade di Langhe, Roero e Monregalese

Cantieri sulle strade provinciali e conseguenti chiusure e sensi unici. A Gorzegno sono stati prorogati fino al 30 giugno alcuni sensi unici alternati per lavori di scavo per la posa di apparati tecnologici banda larga e ultralarga della rete di fibra ottica per conto di Open Fiber. Si tratta della strada provinciale 11 nel tratto diramazione di Gorzegno (dal km 0 al km 0,374) e della provinciale 439 nel tratto del bivio Levice-Torre Bormida-Gorzegno-Bivio Prunetto dal km 12,060 alla progressiva km 17,203. Il senso unico è istituito in orario diurno dalle 7 alle 18.

Sempre nel Reparto Viabilità di Mondovì lavori in corso a Priero per ripristino del manto stradale dopo interventi di scavo Open Fiber con senso unico alternato lungo la strada provinciale 55 dal km 0,400 al km 1,100 e lungo la provinciale per un tratto di 200 metri tra il km 4,600 e 4,800.

Ancora per lavori di scavo per la posa di cavi della rete di fibra ottica senso unico alternato a Sommariva Perno fino al 30 giugno lungo le seguenti strade provinciali: Strada Provinciale 10 nel tratto bivio Sp 134 – Ceresole (bivio sp 290) dal km 11,762 al km 16,890; sp 29 bivio sp 10 (località Molino della Pietra – Monteu Roero piazza municipio) dal km 5,322 al km 5,349; sp 119 tratto Rio Largo (bivio sp 10) – Baldissero d’Alba (bivio Cane Morto) dal km 0 al km 1,700 e successivamente per un altro tratto fino al km 4,390.