Manta piange il dottor Silvio Galvagno, medico che ha dedicato la sua vita ad aiutare i più bisognosi

Manta in lutto per la scomparsa del dottor Silvio Galvagno, medico e uomo dalla grande generosità e altruismo.

Ha dedicato la sua vita a diverse missioni di volontariato in paesi dell’Africa prestando servizio per parecchi anni al Sololo Hospital in Kenya, al confine con l’Etiopia.

Si dedicava anima e corpo ai più poveri e agli emarginati.

Medico chirurgo specializzato in ortopedia, è mancato questa mattina, sabato 11 maggio, alla soglia dei 71 anni, che avrebbe compiuto il prossimo 19 giugno, nella sua abitazione di Manta dopo una malattia degenerativa che lo aveva colpito da anni.

Dal 1979 divideva la sua attività tra gli ospedali italiani (tra cui Savigliano) e le missioni all’estero.

Aveva dedicato gran parte della sua vita ai più poveri e agli emarginati.

Per questa sua ‘missione’ di vita il dottor Galvagno era stato nominato, una quindicina di anni fa, vicepresidente e poi presidente del Comitato Collaborazione Medica, per promuovere progetti di cooperazione sanitaria in Africa e attività di sensibilizzazione sul diritto alla salute in Italia.

Con il Comitato medico aveva prestato servizio per anni al Sololo Hospital in Kenya, un ospedale missionario per il quale aveva organizzato nel saluzzese numerose raccolte fondi per l’acquisto di materiale sanitario e medicine.

Era molto affezionato al piccolo ospedale missionario di Sololo tanto che aveva deciso di trascorrere nel paese africano il viaggio di nozze con la moglie Maria Teresa Caselle anche lei medico.

Era stato inoltre impegnato in missioni umanitarie nel Sud Sudan, Etiopia, Uganda con Emergency, associazione umanitaria fondata dal medico milanese Gino Strada, per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà.

Dopo l’11 settembre 2001 ha operato con Emergency nel nord dell'Afghanistan per poi tornare nei Paesi più poveri e dimenticati del continente africano.

Per raccontare la sua esperienza di medico tra al servizio degli ‘ultimi’ del Mondo nel 2011 aveva scritto il libro "Soraya, Turo, Sharo… Storie di guerra e ingiustizia" in cui, tra toccanti racconti e immagini fotografiche, aveva testimoniato le vicende di alcune persone incontrate durante il servizio di volontariato chirurgico svolto dall’autore in tanti anni di missioni in Paesi a basso reddito.

Attraverso le immagini ha mostrato le ferite della povertà e della guerra ma anche le cure che è possibile assicurare con interventi mirati a sostegno dei servizi sanitari locali, seppure in contesti difficili.

In un incontro organizzato nel 2010 dalla biblioteca di Manta, aveva concluso la sua narrazione dicendo una frase che sintetizzava la sua missione nei confronti del prossimo: “È importante che ognuno di noi porti la propria goccia nel mare, come ci ha invitato a fare Madre Teresa di Calcutta. È importante sostenere chi deve portare le croci, ma anche battersi perché le croci non ci siano più, come ricordava don Oreste Benzi. Nella vita di tutti i giorni, se ci guardiamo intorno, c'è qualcuno che ha bisogno di noi, anche sotto casa”.

Silvio Galvagno aveva perso nell’aprile del 2020, a causa del Covid, il fratello Franco commercialista con studio a Saluzzo.

Lascia la moglie Maria Teresa Caselle con i figli Simone, Raoul, Antonio, Daniela, Maria, Paolo e Samuele.

I funerali saranno celebrati lunedì 13 maggio alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli a Manta.

Il rosario sarà recitato, sempre in parrocchia, domani domenica 12 maggio alle 19.

Le eventuali offerte raccolte in sua memoria saranno devolute per una borsa di studio a favore di studenti di Medicina in Kenya.