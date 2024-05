Previsioni Dogecoin: DOGE rimane bullish. Previsto un pump anche per Dogeverse

Dogecoin (DOGE) ha avuto un andamento altalenante in questi ultimi mesi.

La criptovaluta è aumentata per tutto marzo ma è diminuita drasticamente ad aprile e all'inizio di maggio. Tuttavia, nonostante la volatilità di DOGE, molti trader rimangono ottimisti sulle sue prospettive nel lungo periodo.

Alcuni trader pensano che anche Dogeverse, un nuovo progetto a tema meme coin, che ha raccolto 13 milioni di dollari durante la sua prevendita, possa raggiungere traguardi ambiziosi.

I trader investono in DOGE dopo aver raggiunto il massimo degli ultimi due anni

È stata una corsa sfrenata quella di Dogecoin negli ultimi mesi. La mania delle meme coin era in pieno svolgimento a febbraio e marzo e DOGE ne ha tratto enormi benefici, raggiungendo un massimo di $ 0,228 il 28 marzo. Ciò ha segnato il livello più alto per DOGE dal lontano novembre 2021.

Questa epica corsa rialzista ha iniziato a prendere piede nell'ottobre 2023, con DOGE che alla fine ha accumulato un guadagno del 302% prima di raggiungere il picco di marzo.

Tuttavia, da quel picco, DOGE ha recuperato circa il 35% dei suoi guadagni, registrando un calo del 47% durante la scorsa settimana. Il calo di Dogecoin può probabilmente essere attribuito a un paio di fattori.

Innanzitutto, il mercato delle criptovalute in generale ha subito un duro colpo, con il prezzo di Bitcoin (BTC) in caduta libera dai massimi storici.

E quando Bitcoin è in difficoltà, il resto del mercato tende ad emularne le prestazioni.

In secondo luogo, la mania delle meme coin che ha alimentato l’ascesa di DOGE si è raffreddata. Di conseguenza, molti investitori hanno deciso di prendere profitti, determinando svendite in tutto il settore.

Gli analisti rimangono rialzisti nel lungo periodo su Dogecoin

Nonostante il recente pull back, molti credono che la traiettoria rialzista a lungo termine di Dogecoin continuerà ad essere tale.

Dopotutto, la coin ha ripetutamente dimostrato di poter scrollarsi di dosso i detrattori e continuare a salire, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

I dati tecnici dipingono un quadro incoraggiante per DOGE.

La scorsa settimana DOGE ha formato un pattern a doppio fondo sul grafico giornaliero intorno a 0,124 dollari, suggerendo un forte supporto a quel livello.

Inoltre, viene ancora negoziato al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni nell'intervallo di tempo giornaliero.

Poi ci sono i volumi spot da considerare: 1,1 miliardi di dollari di scambi per DOGE nelle ultime 24 ore.

Ciò la rende la decima criptovaluta più negoziata in tutto il mondo, evidenziando l’immenso interesse che ancora la circonda.

Anche gli analisti rispettati fanno eco al sentimento rialzista.

Crypto Daily Trade Signals ha recentemente twittato che Dogecoin stava "costruendo una base solida" prima di raggiungere potenzialmente 1 dollaro.

Quando esperti come questi iniziano a parlare, potrebbe essere il momento di iniziare a fare scorta di DOGE.

Dogeverse raccoglie $13 milioni: sentiment rialzista?

Mentre Dogecoin continua il suo giro sulle montagne russe, un'altra criptovaluta a tema cane sta attirando l'attenzione: Dogeverse.

Alcune voci di alto profilo, come Jacob Bury, credono che questa meme coin multi-chain potrebbe essere pronta ad esplodere una volta listata sugli exchange.

Cos’è esattamente Dogeverse? È una coin ispirata all'iconico meme del Doge, proprio come Dogecoin e Shiba Inu.

Tuttavia, Dogeverse si distingue perché esiste simultaneamente su più blockchain: Ethereum, Polygon, BNB Chain, Solana, Avalanche e Base.

Questo approccio multi-chain offre una maggiore accessibilità e la possibilità di sfruttare i punti di forza di reti diverse.

Inoltre, Dogeverse sta costruendo una community online appassionata e proponendo ulteriori casi d’uso.

Ad esempio, i detentori di DOGEVERSE possono mettere in staking i propri token e guadagnare rendimenti fino al 71% all'anno.

Questo approccio multi-chain e orientato allo staking potrebbe essere la ricetta per Dogeverse per affermarsi come qualcosa di più di una semplice meme coin.

Non c’è da stupirsi che la pagina Twitter del progetto abbia attirato oltre 14.000 follower in poche settimane.

Dogeverse è nella fase finale della sua fase di prevendita, offrendo prezzi scontati a chi decide di investire adesso.

I token DOGEVERSE possono essere acquistati per $ 0,00031, un prezzo disponibile solo per un periodo ristretto prima che il token faccia il suo debutto su DEX nel prossimo futuro.

