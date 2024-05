Castellar protagonista al Teatro Magda Olivero... sold out

Mercoledì 8 maggio, in un teatro gremito, c’è stata la “Prima” del documentario “Castellar ieri e oggi” e del cortometraggio “Qui”. Corrado Gallo, sceneggiatore e regista, ha presentato magistralmente la serata, descrivendo il meraviglioso lavoro da lui prodotto.

Il documentario racconta lo splendido borgo di Castellar attraverso immagini, parole, suoni, aneddoti ed emozioni. Tanti i castellaresi coinvolti, e non solo, che hanno “imprestato” voci, esperienze, visi, pezzi di vita...una descrizione del paese delicata e poetica che riassume perfettamente l’anima di Castellar.

Il Cortometraggio “Qui” narra una storia fatta di amicizia, di unione, di radici...una storia che accomuna molti ragazzi che vivono in piccoli paesi. Ad una certo punto della propria vita bisogna fare una scelta: andare o restare? A volte è necessario andare, per imparare cose nuove, per conoscere il mondo, per cambiare le proprie prospettive...ma si parte per poi tornare e soprattutto per restare!

Gli “attori” sono i ragazzi di Castellar, una risorsa preziosa ed importante, sempre pronti a mettersi in gioco e a dedicarsi al proprio paese.

Una serata di quelle belle! La sapienza e la maestria di Corrado hanno saputo toccare le corde profonde di anime e cuori. In sala qualche lacrima di emozione è scesa sui visi dei castellaresi...molti i ricordi riaffiorati, molte le sensazioni provate.

L’associazione culturale “Lo Spaventapasseri” grata e riconoscente ringrazia: la Fondazione Ambleto Bertoni che, come sempre, ci ha supportati con estrema disponibilità e professionalità; il Municipio di Castellar e il Comune di Saluzzo; le fondazione bancarie Cassa di Risparmio di Saluzzo, Cassa di risparmio di Cuneo e Cassa di risparmio di Torino per il supporto economico. Ringrazia inoltre con tutto il cuore, tutte le persone che hanno donato tempo prezioso a questo progetto così importante. Castellar è e sarà sempre un esempio lampante di comunità, unione, partecipazione e condivisione. Infine un doveroso grazie a Corrado Gallo, il nostro “Bibino”, senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile: grazie per tutti questi anni insieme, grazie per la tua professionalità, genialità, gentilezza e grazie per l’affetto fraterno che ci lega!