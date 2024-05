Nella Castiglia di Saluzzo è protagonista il grande antiquariato

Mostra di altissimo livello, in un contesto unico, perfetto per ospitare l’arte antica: la Castiglia, il castello dei marchesi di Saluzzo, sono le considerazione di organizzatori e pubblico già dalle prime ore di apertura, ieri pomeriggio, della 47° Mostra nazionale dell’Antiquariato, una delle più longeve d’Italia.

"Grazie ai grandi antiquari che sono qui, grazie di aver creduto nella manifestazione sempre più prestigiosa e in questa città, di rendere importante una rassegna che incontrerà certamente l’interesse e il gradimento dei visitatori". Le parole del curatore, l'antiquario saluzzese Franco Brancaccio, al taglio del nastro, tra autorità e musica di violino.

Sarà aperta al pubblico da oggi, sabato 11 al 19 maggio con un percorso affascinante tra gli stands di oltre 20 gallerie e case antiquarie, tra le più importanti del settore a livello nazionale, provenienti da varie regioni, dal Nord al Sud, da Napoli a Milano, dalla Francia alla Svezia. Un percorso tra vere e proprie opere d'arte, mobili antichi, tele del '600, tappeti, sculture, bronzi che ne fanno una delle più belle mostre degli ultimi anni, continuando il trend ascensionale qualitativo della manifestazione.

Esternamente alla Castiglia, nel bosco di gelsi, con grande impatto visivo, si presenta al pubblico l’Antiquariato da giardino attraverso una rivisitazione dello spazio verde dove sono collocati arredi antichi per parchi e giardini: statue, vasi, anfore, bronzi e scenografici gazebi portati per la prima volta in Piemonte dalla galleria Big Garden di Napoli.

L'antiquariato da giardino si è inserito alcuni anni fa nella mostra saluzzese, su idea dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone ed ha sviluppato un nuovo ambito di interesse versogli spazi esterni, da sempre luoghi di collocazione dell’arte antica.

Nel cortile interno della Castiglia sono ammirabili altre opere, tra una suggestiva scenografia verde a cura di Armando Garden.

Intermezzi musicali con il suono del violino a cura dell'Apm, Scuola di alto perfezionamento musicale della città, sono stati nel momento inaugurale, il collegamento con la mostra collaterale "Il Legno che canta" dedicata alla liuteria storica ospitata nel percorso.

E' la collezione di Giuseppe Silvio Martina, novantenne originario di Centallo, oggi rsidente a Volpiano: una "Storia di una passione. Strumenti di un liutaio, figlio della Provincia Granda". "Da ragazzino strimpellavo il mandolino di papà e mi divertivo a cantare alle feste di paese, da più grandicello ho iniziato a costruire strumenti da solo con tecniche rudimentali". In questa mostra Martina farà conoscere al pubblico le opere frutto di questo amore per il legno e per la musica, attraverso 7 tra violini e viole, 3 chitarre, 2 mandolini napoletani, 2 mandolini a fondo piatto e 1 bouzouki.

La Mostra nazionale dell’Antiquariato si conferma fiore all’occhiello di Start / Storia Arte Saluzzo, rassegna che per oltre un mese racconta la cultura, la storia, la bellezza di Saluzzo attraverso l’Artigianato, l’ Antiquariato e l’Arte contemporanea e con numerosi eventi collaterali.

Aperta tutta i giorni fino al 19 maggio nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10 alle 20, feriali dalle 15 alle 20.

Ingresso:10 euro. Ingresso gratuito: fino a 18 anni compiuti. Ridotto 5 euro: gruppi di minimo 15 persone con guida (previa prenotazione); over 65; tesserati FAI; possessori della APC GOLD CARD – Associazione Produttori Caravan e Camper.

Nei giorni feriali sarà attiva tutto il giorno, la navetta tra la “città bassa” e la “città alta”.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sitohttp://startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start24 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo.