Vernante, premiata la campionessa di biathlon Carlotta Gautero durante il Pinocchio dell'Anno

Venerdì 10 Maggio si è tenuto a Vernante in presenza del Consigliere Regionale Graglia, dei sindaci dell’Unione Montana Alpi Marittime Riberi, Burzi e Pepino, del Presidente delle Aree Protette Alpi Marittime Giordano, il capitano dei Carabinieri Tosco, dell’allenatore della squadra nazionale di Biatlhon Costantin Pier Luigi, la Direttrice didattica Varrone e la Presidente della Proloco Secondini, l’ormai ricorrente Pinocchio dell'anno.

Si tratta una giornata di unione, in cui si premia una persona, un’associazione, che nell’anno precedente si è particolarmente distinta indipendentemente dall’ambito, per i suoi risultati, valori oppure per delle azioni lodevoli.

Quest’anno il premio è stato assegnato alla Campionessa di Biathlon Carlotta Gautero (Entracque) presente con tutta la sua famiglia felicemente commossa Vincitrice di innumerevoli premi e medaglie quali 2 ori alle olimpiadi Giovanili, 25 titoli di campionessa Italiana, 2 argenti Mondiali ed altri.

Ma l’atleta, come lei stessa ha affermato nel suo discorso di ringraziamento ha ancora tanto da imparare, dalle sue parole è emersa la sua maturità (ammirevole data la sua giovanissima età) e comprensione di quello che è il sacrificio necessario per poter ottenere un risultato straordinario e per essere un esempio da seguire, una fonte di ispirazione per gli oltre100 bambini presenti in sala.

Si perché, oltre a questa premiazione il Pinocchio dell’anno è soprattutto un concorso che si sviluppa insieme all’associazione Noau officina culturale e la Pro loco di Vernate, in cui i bambini delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, presentano un progetto incentrato sul tema di Vernante e Pinocchio.

La Tematica di quest’anno era la Trasformazione del paesaggio che ha portato ad un confronto e allo scambio di esperienze artistico-creative i molti studenti, voleva inoltre sensibilizzare l'opinione pubblica sull’importanza del rispetto dell’ambiente.

I vincitori si sono aggiudicati un premio del valore di € 500 per l'acquisto di materiale didattico informatico o di consumo.

L’amministrazione comunale e la comunità di Vernante ringraziano l’atleta Gautero Carlotta per i risultati ottenuti, augurandogli un futuro di ulteriori successi e tutti i partecipanti al concorso.