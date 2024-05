Alba, cinque liste e 110 candidati consiglieri al fianco di Alberto Gatto nella corsa al municipio

Sono 110, in cinque diverse liste , i candidati del centrosinistra scelti da Alberto Gatto a sostegno della sua corsa alla guida della città di Alba.

Le cinque liste: Alberto Gatto Sindaco per Alba attiva e solidale, il Partito Democratico, Alba città per vivere, Impegno per Alba e Futura.

Ecco tutti i nomi:

Alberto Gatto Sindaco - Alba Attiva e Solidale





Francesco Balzano

Marco Buccolo

Paolo Camera

Roberto Cavallo

Anna Chiara Cavallotto

Eleonora Cavallotto

Andrea Cencio

Paola Degiacomi

Noemi Diotti

Abdelali Draichi (detto Ali)

Edoardo Fenocchio

Stefania Manassero

Andrea Matis

Luigi Merlo

Lucia Morcaldi

Caterina Pasini

Maria Grazia Promio

Luca Righi

Tiziano Sandri

Mario Gaspare Saturnino

Matteo Stella

Gianluca Tarabra

Elena Tinto

Emanuele Vinci





Partito Democratico





Armando Bauduino Alba

Antonella Biagioni Mancardi

Roberta Bosio

Miriam Busnari

Pierangela Castellengo

Nicolino Coppola (detto Beppe)

Elena Di Liddo

Andrea Fenocchio

Claudia Herrera

Luigi Garassino

Margherita Giampiccolo

Luciano Giri

Sonia Grimaldi

Annamaria Maggi

Marialuisa Marchiaro

Mario Marano

Maurizio Marello

Gerardo Mastropietro

Silvia Moglia

Massimo Monchiero

Elena Negro

Lorenzo Paglieri

Matteo Ramello

Sami Hajji





Impegno per Alba





Tibaldi Davide

Alessandria Alessandra

Apicella Vito

Arese Debora

Bello Pierpaolo

Biglino Silvio

Borgogno Giuseppina

Bosia Teresita

Burello Roberto

Costa Stefano

Culasso Claudia

De Paola Fernando

Fontana Barbara

Giacosa Ornella

Martini Rosanna

Nechifor Ioan

Rivetti Chiara

Rolfo Roberto

Sandri Sandro

Spadafora Gesualdo





Futura





ELIANA VICTORIA DAVILA

LUCIA VIGNOLO

GIOELE GIACHINO

FABIO AMBROGIO

CRISTIANO BORSA

MASSIMILIANO FONTANA

LORENZO PORTAS

PIETRO LANZONE

PIETRO RIVELLA

ALICE MAURA GUASTINI

ALESSANDRO MAGLIANO

FRANCESCA ARMELLINO

ALBERTO ALMONDO

ANDREA FRANCESCO DEMARIE

MARTA ALLERINO

SAMUELE DE SIMONE

LETIZIA FRANCA NERI

MASSIMO CORA

SIMONE SIRAGUSA

RITA VERONICA CARO





Alba Città per Vivere





TRIPALDI Fabio

ABDERRAHMEN Mohamed (detto Moh)

ALTARE Giovanni (detto Jonny)

AMISANO Martina

BERRUTO Gemma

BIASOTTI Giacomo

CONTERNO Sara

CONTI Nicola

CROCE Donatella

CURRADO Roberto

DE VITTO Emilio

GALEASSO Maria Cristina

GASTONE Gianmarco

MISCALI Antonella

NADA Nicola

NEGRO Franco

PALUMBO Nicola

PAVESIO Simona

RICCA Adolfo

SCIUTTO Manuela

SPERTINO Piero

TORCHIO Alessandra (detta Ghega)

VULLO Massimiliano (detto Max)

FOGLINO Leopoldo (detto Franco)