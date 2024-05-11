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Politica | 11 maggio 2024, 16:01

Bra, sei liste e 79 candidati consiglieri a fianco di Massimo Somaglia nella corsa a primo cittadino

Tutti i nomi della coalizione di centrodestra alle comunali di giugno

Bra, sei liste e 79 candidati consiglieri a fianco di Massimo Somaglia nella corsa a primo cittadino

Sono 79 in sei liste diverse liste, i candidati del centrodestra scelti da Massimo Somaglia a sostegno della sua corsa alla guida della città di Bra
Le sei liste: SOMAGLIA PER BRA, POLO CIVICO - BRA DOMANI, FORZA ITALIA SOMAGLIA SINDACO - NOI MODERATI, FRATELLI D'ITALIA - MELONI SOMAGLIA SINDACO, LEGA SALVINI PIEMONTE, UDC - DC - PIEMONTE CIVICO


Ecco tutti i nomi:

MASSIMO SOMAGLIA

SOMAGLIA PER BRA

1 ROBERTO MARENGO

2 GIUSEPPINA BARAVALLE IN PERETTI

3 CATERINA BRERO

4 FIORELLA BUGLIONE IN ZAVATTARO

 5 NICOLO' BUSIA

6 VILMA CASAVECCHIA

 7 MARCO DALLORTO

8   ROBERTO FASCIGLIONE

9   GIOVANNI FRANCO

10    MARIA GABRIELLA GALLO

11    TIBERIO LAMBERTI

12    PAOLA MILANESIO

13    LUCA PANERO

14    ROCCO POLITANO'

15    MARIO SAPIENZA

16    DILETTA ZILIOTTO

 

POLO CIVICO - BRA DOMANI

1   IRENE ANGIOLILLO

2   MARTA BIANCHI

3   MICAELA BRUNI

4   IRENE CRIVELLO

5   GIOVANNI MARCO GALLO

6   FABRIZIO GAZZERA

7   LOREDANA LAI

8   ATTILIO MARRA

9   CATERINA MILANESIO

10    ERIKA ORRICO

11    DARIO PACOTTO

12    SERGIO PANERO

13    CLAUDIO RAMELLO

14    DANILA RIVOIRA

15    ANTONIO RUSSO

16    DAVIDE TRIPODI

 

FORZA ITALIA SOMAGLIA SINDACO - NOI MODERATI

1   MARICA BADELLINO

2   PAOLO BORLA

3   ANTONELLA BRIZIO

4   MARIA PIA GAI

5   DANILO GIACHELLO

6   LUIGI GRONCHI

7   VINCENZO IPPOLITO

8   ANGELA LORENZETTO

9   PIETRO MAMINO

10    ANNA MESSA

11    MARIA ANGELA PEZZANA

12    FRANCESCO RACCA

13    RICCARDO TESTA

14    VALERIO TIBALDI

15    TULLIA TRAVAGLIATI

16    GIAN MASSIMO VUERICH


FRATELLI D'ITALIA - MELONI SOMAGLIA SINDACO

1   MARTINA ALBERTI

2   GIAMPAOLO BERBOTTO

3   MARIANA CERNESCU

4   MARZIO CIRAVEGNA

5   REMO CLARO

6   MATILDE ESPOSITO

7   LUCA GALUPPO

8   MARINELLA GROSSO

9   MAURO IACOVELLI

10    GIUSEPPE LAMBERTO

11    FLAVIO MAGLIANO

12    LETIZIA MARTINO

13    LUISA MATTIS

14    CARLO PATRIA

15    IGINO GIAMPIERO PERREDDA

16    MATTEO TORTA

 

LEGA SALVINI PIEMONTE

1   PIERMARIO ANSELMO

2   GIUSEPPE BURZIO

3   GIUSEPPE CASORIA

4   LUCA CRAVERO

5   LUCA D'APRANO

6   ENRICO DRAY

7   MARCO ELLENA

8   SEBASTIANA GERMANETTI

9   SIMONA IMERIANI

10    LORIS ISAIA

11    LORENA MARCIANO

12    WALTER MILANESIO

13    GIULIANA MOSSINO

14    MARINA PANERO

15    TEODOLINDA PIGNATARO

16    PIETRO REINERO

 

UDC - DC - PIEMONTE CIVICO

 

1   GIOVANNI GUTAMO

2   MARIA BARBARA BIANCO

3   FULVIO BORGOGNO

4   BARBARA BUSSO

5   PIERMATTEO BUSSO

6   FRANCO CANNALIRE

7   JESSICA CATALANO

8   ROBERTA CATTANEO

9   PIETRO PAOLO

10    PAOLA FERRERO

11    MATTEO GOTTA

12    MAURIZIO MONTORIO

13    MICHELE PULVIRENTI

14    ERIK SANTUCCI

15    ONICA ADRIAN CONSTANTIN

 

 

 

 

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