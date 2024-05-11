Bra, sei liste e 79 candidati consiglieri a fianco di Massimo Somaglia nella corsa a primo cittadino

Sono 79 in sei liste diverse liste, i candidati del centrodestra scelti da Massimo Somaglia a sostegno della sua corsa alla guida della città di Bra
Le sei liste: SOMAGLIA PER BRA, POLO CIVICO - BRA DOMANI, FORZA ITALIA SOMAGLIA SINDACO - NOI MODERATI, FRATELLI D'ITALIA - MELONI SOMAGLIA SINDACO, LEGA SALVINI PIEMONTE, UDC - DC - PIEMONTE CIVICO
Ecco tutti i nomi:
MASSIMO SOMAGLIA
SOMAGLIA PER BRA
1 ROBERTO MARENGO
2 GIUSEPPINA BARAVALLE IN PERETTI
3 CATERINA BRERO
4 FIORELLA BUGLIONE IN ZAVATTARO
5 NICOLO' BUSIA
6 VILMA CASAVECCHIA
7 MARCO DALLORTO
8 ROBERTO FASCIGLIONE
9 GIOVANNI FRANCO
10 MARIA GABRIELLA GALLO
11 TIBERIO LAMBERTI
12 PAOLA MILANESIO
13 LUCA PANERO
14 ROCCO POLITANO'
15 MARIO SAPIENZA
16 DILETTA ZILIOTTO
POLO CIVICO - BRA DOMANI
1 IRENE ANGIOLILLO
2 MARTA BIANCHI
3 MICAELA BRUNI
4 IRENE CRIVELLO
5 GIOVANNI MARCO GALLO
6 FABRIZIO GAZZERA
7 LOREDANA LAI
8 ATTILIO MARRA
9 CATERINA MILANESIO
10 ERIKA ORRICO
11 DARIO PACOTTO
12 SERGIO PANERO
13 CLAUDIO RAMELLO
14 DANILA RIVOIRA
15 ANTONIO RUSSO
16 DAVIDE TRIPODI
FORZA ITALIA SOMAGLIA SINDACO - NOI MODERATI
1 MARICA BADELLINO
2 PAOLO BORLA
3 ANTONELLA BRIZIO
4 MARIA PIA GAI
5 DANILO GIACHELLO
6 LUIGI GRONCHI
7 VINCENZO IPPOLITO
8 ANGELA LORENZETTO
9 PIETRO MAMINO
10 ANNA MESSA
11 MARIA ANGELA PEZZANA
12 FRANCESCO RACCA
13 RICCARDO TESTA
14 VALERIO TIBALDI
15 TULLIA TRAVAGLIATI
16 GIAN MASSIMO VUERICH
FRATELLI D'ITALIA - MELONI SOMAGLIA SINDACO
1 MARTINA ALBERTI
2 GIAMPAOLO BERBOTTO
3 MARIANA CERNESCU
4 MARZIO CIRAVEGNA
5 REMO CLARO
6 MATILDE ESPOSITO
7 LUCA GALUPPO
8 MARINELLA GROSSO
9 MAURO IACOVELLI
10 GIUSEPPE LAMBERTO
11 FLAVIO MAGLIANO
12 LETIZIA MARTINO
13 LUISA MATTIS
14 CARLO PATRIA
15 IGINO GIAMPIERO PERREDDA
16 MATTEO TORTA
LEGA SALVINI PIEMONTE
1 PIERMARIO ANSELMO
2 GIUSEPPE BURZIO
3 GIUSEPPE CASORIA
4 LUCA CRAVERO
5 LUCA D'APRANO
6 ENRICO DRAY
7 MARCO ELLENA
8 SEBASTIANA GERMANETTI
9 SIMONA IMERIANI
10 LORIS ISAIA
11 LORENA MARCIANO
12 WALTER MILANESIO
13 GIULIANA MOSSINO
14 MARINA PANERO
15 TEODOLINDA PIGNATARO
16 PIETRO REINERO
UDC - DC - PIEMONTE CIVICO
1 GIOVANNI GUTAMO
2 MARIA BARBARA BIANCO
3 FULVIO BORGOGNO
4 BARBARA BUSSO
5 PIERMATTEO BUSSO
6 FRANCO CANNALIRE
7 JESSICA CATALANO
8 ROBERTA CATTANEO
9 PIETRO PAOLO
10 PAOLA FERRERO
11 MATTEO GOTTA
12 MAURIZIO MONTORIO
13 MICHELE PULVIRENTI
14 ERIK SANTUCCI
15 ONICA ADRIAN CONSTANTIN