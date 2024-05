Chiusa di Pesio: il sindaco uscente Baudino presenta la sua squadra

"Sono felice di presentare la mia squadra per il prossimo mandato. Confermo tanti validi collaboratori e diamo il benvenuto a quattro nuove persone che ringrazio per essersi proposte e aver accettato l'invito a entrare a far parte della squadra, portando nuove energie e prospettive. A unirci sono la propositività e il desiderio di mettere a disposizione tempo, competenze e impegno al servizio della nostra comunità".

Con queste parole Claudio Baudino, sindaco uscente di Chiusa di Pesio, annuncia il gruppo “Oltre, per il futuro della Valle Pesio” che si presenterà alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno.

“Con orgoglio, posso annunciare che su 12 candidati 7 sono donne, un segnale importante di parità e inclusione, in linea con i principi che hanno accompagnato il nostro precedente mandato. Desidero porgere un sincero ringraziamento a tutti gli impiegati comunali e coloro che hanno sono stati al nostro fianco finora e che continuano a sostenerci, seppur con un ruolo diverso – prosegue Baudino - In questi 5 anni, abbiamo lavorato con impegno, umiltà e dedizione per onorare la nostra amata Valle Pesio, acquisendo un'esperienza che oggi rende ancora più nitida la nostra visione del presente e rafforza le prospettive per il futuro. Fin dall’inizio, ci siamo posti l’obiettivo di dialogare con tutte le generazioni e tutte le categorie presenti sul territorio. Ed è in questa direzione che intendiamo proseguire, per far sì che la Valle Pesio possa rispondere sempre più efficacemente alle esigenze di coloro che vi risiedono, delle imprese e di coloro che la visitano. Siamo pronti a continuare a servire la nostra comunità, con tutta la trasparenza e la passione che merita, per renderla sempre più viva, unita e attrattiva".

A seguire i candidati consiglieri comunali presentati dal 36 enne Claudio Baudino, laurea magistrale in Agroecologia all’Università degli Studi di Torino, dove ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, imprenditore agricolo e consulente agronomo:

1. Margherita Bessone, 25 anni, diploma in Agraria, imprenditrice agricola.

2. Caterina Canavese, 65 anni, laurea in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro, pensionata. Volontaria Civica, dell’associazione “EquAzione” e segretaria del gruppo Protezione Civile di Chiusa di Pesio.

3. Michele Ellena, 37 anni, licenza media, operaio edile e attuale consigliere comunale. Consigliere e volontario della Casa di Riposo “Musso-Gastaldi” di San Bartolomeo.

4. Margherita Ferrero, 69 anni, diploma di perito aziendale, pensionata - ex funzionaria INPS e attuale vice sindaca con delega al Patrimonio e ai Servizi Sociali. Segretaria del Centro Anziani.

5. Daniela Giordanengo, 39 anni, laurea in Lettere, libera professionista settore comunicazione e attuale assessora alla Cultura e alla Comunicazione.

6. Simone Giorgetti, 36 anni, diploma scientifico indirizzo linguistico, impiegato settore metalmeccanico e attuale assessore al Turismo e alle Attività produttive e commerciali.

7. Luca Macario, 42 anni, laurea in Ingegneria idraulica, ingegnere libero professionista e attuale assessore a Edilizia privata, Urbanistica e Viabilità.

8. Liliana Marchisio, 61 anni, licenza media, pensionata.

9. Guido Milano, 66 anni, perito meccanico, pensionato e attuale consigliere comunale. Volontario Civico e dell’A.I.B Chiusa di Pesio.

10. Renato Moraglio, 64 anni, licenza media, esercente settore monopoli e somministrazione alimenti e bevande.

11. Francesca Pintus, 44 anni, laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio - indirizzo ambientale, tecnico settore depurazione ACDA. Volontaria dell’associazione “Famiglie a Colori”.

12. Sara Ponzo, 52 anni, laurea in Matematica, docente scuola secondaria di I grado, attuale consigliera comunale. Volontaria dell’associazione “Famiglie a Colori”.