Comunali a Clavesana, Luigi Gallo si ricandida per la quarta volta e presenta la sua squadra

“Non era mia intenzione candidarmi nuovamente per il ruolo di sindaco a Clavesana – spiega in una nota l'uscente sindaco Luigi Gallo -, dopo aver ricoperto tale incarico per tre mandati consecutivi, i quali hanno richiesto un impegno costante per quindici anni della mia vita. Tuttavia, dopo l'ultimo consiglio comunale, ho preso la decisione di intraprendere questo passo, previamente concordato con la mia famiglia. Le motivazioni che mi spingono a proseguire sono principalmente legate al senso di responsabilità con cui ho interpretato il mio mandato di amministratore pubblico. In particolare, il contenzioso relativo all'opposizione del Comune all'installazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti è ancora in corso, e pertanto intendo personalmente continuare la lotta per evitare che tale impianto venga realizzato a Clavesana. Considero infatti prioritario garantire ai concittadini un territorio protetto da qualsiasi rischio che possa compromettere la salute e il benessere di tutti. Tuttavia, vi sono numerosi progetti e opere che avevo già avviato con l'amministrazione precedente e che confido di poter realizzare con facilità, grazie all'esperienza accumulata in tutti questi anni. La squadra che presento – prosegue Gallo - conta su quasi tutti i membri del Consiglio comunale uscente, sia della maggioranza che della minoranza, arricchita da due nuovi componenti”.

Il candidato sindaco sarà Luigi Gallo, artigiano edile di 68 anni, affiancato dai seguenti candidati consiglieri:



• Vincenzo Ascione, autista di 32 anni

• Andrea Bianco, salumiere di 35 anni

• Debora Ferrua, operaia di 43 anni

• Fabrizio Gallo, agricoltore di 52 anni

• Mauro Ghigliano, agricoltore di 41 anni

• Giovanni Madonno, agricoltore di 59 anni

• Angelo Parolin, artigiano litografo di 75 anni

• Luigi Rovere, pensionato di 79 anni

• Franco Saracco, impiegato di 54 anni

• Mauro Peirano, impiegato tecnico di 51 anni

“Abbiamo redatto un programma elettorale che include sia le opere già in corso di realizzazione, sia nuovi progetti volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Clavesana. In particolare, daremo priorità agli investimenti nel settore energetico, al fine di ottenere risparmi a vantaggio del bilancio comunale. Prestare la massima attenzione a tutti i contributi pubblici e delle fondazioni che operano sul nostro territorio – conclude Gallo - sarà fondamentale per la realizzazione delle opere previste nel programma”.