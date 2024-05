Comunali, a Tarantasca l'uscente Giancarlo Armando si ricandida

Con le elezioni comunali di Tarantasca all'orizzonte, l’8 e 9 giugno, il sindaco uscente Giancarlo Armando annuncia il suo ritorno in corsa, guidando un gruppo caratterizzato da esperienza, serietà e un profondo impegno per il futuro del Comune. La lista, che porterà nuovamente il nome di "Lista della Colomba-Tarantasca 2024", si propone di continuare il lavoro amministrativo iniziato negli scorsi anni con inserimento di nuovi progetti, obiettivi, sfide, proposte che toccano tutti gli ambiti e le esigenze della cittadinanza.

Giancarlo Armando, 51 anni, attuale sindaco di Tarantasca, libero professionista, si ripresenta come candidato sindaco, portando con sé una vasta esperienza nel settore dell’amministrazione pubblica e una visione chiara per il futuro del paese. Al suo fianco, è stata presentata una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, un gruppo eterogeneo di professionisti e figure di rilievo impegnati a rappresentare al meglio gli interessi e le aspirazioni della comunità tarantaschese, lavorando insieme per garantire un futuro prospero e sostenibile.

I candidati sono:

Giordano Bruna, 68 anni, attuale vice sindaco e già sindaco di Tarantasca per 15 anni, pensionata

Bertaina Elisa, 38 anni, impiegata

Bertaina Nicolò, 24 anni, programmatore informatico

Busso Dario, 56 anni, imprenditore agricolo

Busso Valerio, 66 anni, imprenditore agricolo

Cesana Manuel, 23 anni, consigliere comunale uscente e geometra

Roasio Dario, 52 anni, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza uscente, geometra libero professionista

Tallone Claudio, 39 anni, consigliere comunale uscente e imprenditore agricolo.





“I principali obiettivi che La Lista della Colomba si pone per i prossimi cinque anni sono molteplici - spiega il candidato sindaco - soddisfare le nuove esigenze della realtà economica del Paese nel settore dell'Agricoltura, Artigianato e Commercio, attuazione di politiche ambientali ed energetiche con particolare attenzione all'Ambiente, implementazione della sicurezza del territorio, politiche giovanili rivolte a tutte le fasce delle giovani età anche in collaborazione con baby parking, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, miglioramento del servizio socio sanitario ed assistenziale, contenimento della pressione fiscale, impegno nel portare a termine opere già iniziate e progettate e reperire fondi necessari tramite Fondazioni Bancarie, Regione, Bandi Europei e del Ministero per poter attuare nuovi interventi sul territorio che possano migliorare la qualità della vita e la vivibilità del Paese. Il programma dettagliato verrà esposto a tutte le famiglie e ai cittadini di Tarantasca nelle prossime settimane tramite incontri pubblici nel concentrico e in tutte le Frazioni in cui ci sarà modo di incontrare la popolazione, ascoltare le necessità e le esigenze e confrontarci sul futuro di Tarantasca. A nome mio personale, a termine del mio primo mandato da primo cittadino, voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti i colleghi Amministratori di Giunta e tutti i consiglieri comunali che, nei vari settori e ambiti lavorativi, si sono adoperati con dedizione affinché riuscissimo a portare avanti il nostro incarico amministrativo. Un ringraziamento senza fine va a tutti i dipendenti comunali che in questi cinque anni hanno collaborato attivamente e proficuamente con la nostra Amministrazione. Il loro contributo e il loro apporto sono stati lodevoli ”.