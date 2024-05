Ecco la lista di tutti i candidati a sindaco del Roero

Scaduto oggi, sabato 11 maggio alle 12 il tempo per presentare le liste per le prossime elezioni amministrative comunali del 8-9 giugno, si può avere un quadro dei candidati e delle liste che affronteranno la campagna elettorale nelle prossime 4 settimane nei 18 paesi del Roero chiamati al voto.

Tutte le liste presentate sono 'Civiche' ovvero non a struttura politica o con un partito alle spalle.

Dal più popoloso per arrivare al più piccolo si comincia da Canale, dove si sfideranno il sindaco uscente Enrico Faccenda alla caccia del terzo mandato (le recenti disposizioni della legge elettorale glielo consentono) e Marco Milano capogruppo della lista 'Cambia Canale'.

Scontro tra avvocati a Montà, comune che sfiora i 5000 abitanti, dove sono in competizione Gianluca Costa con la lista 'Noi per Montà' e Donatella Valsania con 'Ci siamo con Donatella Valsania sindaco'.

A Guarene ci sarà un solo candidato, il sindaco uscente Simone Manzone appoggiato dalla lista 'Siamo Guarene' e la stessa situazione vale per Monticello d’Alba dove si presenta l’assessore uscente Andrea Luigi Lanzone con la lista 'Vivere Monticello', per Corneliano d’Alba con la sindaca uscente Alessandra Balbo lista 'Indipendenti', per Castagnito con candidato l’attuale vicesindaco Giulio Cortese appoggiato dalla lista 'Vivere Castagnito', per Priocca, candidata Enrica Ponte attuale vicesindaca con la lista 'Per Priocca – Tradizione,Impegno,Futuro', per Piobesi d’Alba candidato l’attuale sindaco Mauro Prino con lista 'Piobesi per tutti', per Baldissero d’Alba dove si ricandida per un terzo mandato Michele Lusso con la lista 'Ascoltando Baldissero' e infine per Castellinaldo d’Alba dove candidato unico sarà l’attuale vicesindaco Enrico Marsaglia con la lista 'Insieme per Castellinaldo'.

A Pocapaglia si sfideranno Giuseppe Dacomo con la lista 'Uniti per Pocapaglia' e Roberto Testa con la lista 'Ascoltiamo Pocapaglia', mentre a Sanfrè i contendenti saranno Giuseppe Barberis 'Insieme per Sanfrè' e Marco Bergesio 'Sanfrè Futuro Progresso innovazione'.

Due liste anche a Sommariva Perno con l’attuale sindaco Walter Cornero 'Insieme per Sommariva' che se la dovrà vedere con il suo vicesindaco Stefano Rosso 'Viviamo Sommariva'. A Magliano Alfieri la giovane Giulia Adriano 'Viviamo Magliano Alfieri' sfida Piero Abellonio 'Innovazione Civica per Magliano', ed è sfida a due anche a Ceresole d’Alba fra Luis Cabases lista 'Evviva Ceresole' e Chiara Masia lista 'Ceresole nel cuore' '. A Monteu Roero Paolo Rosso "Vivere Monteu" e Tino Marolo 'Valorizziamo Monteu Roero' si contenderanno la carica di primo cittadino.

Due paesi hanno infine ben tre liste, in controtendenza con situazioni in cui è stato difficile predisporne anche solo una. Sono Santa Vittoria d’Alba con Giacomo Badellino 'Crescere insieme - Badellino sindaco', sindaco uscente, che sarà in competizione elettorale con Adriana Maria Della Valle 'Insieme si può' e Bruno Montanaro 'Progetto Santa Vittoria' e Govone dove i candidati sono Stefania Serpentino, Pier Paolo Guelfo e Giampiero Novara.

Un augurio a tutti i candidati sindaci e consiglieri.