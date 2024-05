Elezioni, a Cigliè il sindaco uscente Adriano Ferrero si ricandida, sarà l'unico candidato in corsa al municipio

Sarà sfida contro il quorum a Cigliè dove, per le prossime amministrative, l'unica lista in corsa, infatti, sarà quella del sindaco uscente Adriano Ferrero.

Pronto per la corsa al municipio per la riconferma al secondo mandato alla guida del paese, il primo cittadino uscente commenta: "Innanzitutto ci tengo a ringraziare chi ha condiviso con me il percorso amministrativo in questi cinque anni.

Tutti i componenti dell'amministrazione hanno mostrato disponibilità e passione, mettendo a disposizione il loro tempo per il bene della comunità

Un grazie di cuore poi ai dipendenti, ai tecnici e al segretario comunale per il loro prezioso lavoro e sostegno; alle associazioni del territorio, ai volontari e ai cittadini. L'impegno e la collaborazione di tutti sono la linfa fondamentale per i piccoli comuni come il nostro. Un grazie poi alle amministrazioni e ai dipendenti dei comuni limitrofi con le quale c'è sempre stata occasione di confronto e collaborazione.

Se i cittadini ci confermeranno la fiducia siamo pronti a rimetterci a disposizione con dedizione e impegno, portando avanti con serietà e professionalità le istanze del paese. Abbiamo ereditato da chi ci ha preceduti un comune in salute ed è così che continueremo ad amministrarlo. La squadra pronta a condividere questa nuova avventura è quasi tutta riconfermata, colgo l'occasione per ringraziare ancora tutti per la passione e l'impegno messi a disposizione".

Il sindaco uscente Adriano Ferrero è sostenuto dalla lista "Insieme per Cigliè", così composta:

Sonia Baricalla, 46 anni, casalinga;