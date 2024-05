Elezioni comunali ad Alba: Azione presente con una lista nella coalizione a sostegno di Carlo Bo

È stata depositata nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 maggio, la lista di Azione a sostegno del Sindaco uscente Carlo Bo in vista delle elezioni comunali di Alba del prossimo 8 e 9 giugno.



Il partito guidato a livello nazionale da Carlo Calenda sarà, quindi, in campo nella contesa elettorale albese e una delle forze politiche che comporrà la coalizione a sostegno di Carlo Bo, e lo farà con una lista caratterizzata dal giusto mix di esperienza e professionalità, da un lato, e dall’altro entusiasmo, serietà e voglia di impegnarsi per migliorare la propria città.



“Azione è una forza politica che alle elezioni amministrative sceglie la propria collocazione in relazione al candidato sindaco che ritiene più convincente. Siamo convinti che Carlo Bo abbia ben governato la Città di Alba nel suo mandato – commentano l’On. Enrico Costa, commissario regionale di Azione, e il consigliere provinciale Pietro Danna, responsabile enti locali del partito nel Cuneese – e che occorra dare continuità al lavoro posto in essere dalla sua Amministrazione. A tal fine siamo certi che il nostro contributo alla coalizione possa essere utile in termini di concretezza e pragmatismo, valori che da sempre contraddistinguono il modo di fare politica di Azione sia sul territorio che a livello nazionale. Riteniamo, inoltre, il Sindaco Bo un amministratore attivo con un tratto moderato e liberale. Per questi motivi Azione si presenta agli elettori albesi a suo sostegno in modo compatto e unito, potendo contare su una squadra di persone di qualità”.



“Sono molto felice per il supporto di un partito politico di matrice moderata, liberale e riformatrice come Azione, che va ad arricchire il patrimonio di idee e competenze che i candidati in lista hanno voluto mettere al servizio della nostra città, rafforzando ulteriormente la coalizione – aggiunge il candidato sindaco Carlo Bo –. Il sostegno che arriva da Azione è la naturale evoluzione di un percorso di avvicinamento per il quale cruciali sono i rapporti costruiti e cementati negli anni con l’On. Enrico Costa, sull’asse che collega Alba alla Regione e a Roma. Ecco perché vogliamo continuare a dare continuità al lavoro avviato in questo primo mandato: dunque avanti, insieme!”.