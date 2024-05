Elezioni, lista unica a Niella Tanaro: il sindaco uscente Mina avrà solo il quorum come avversario

Sarà una sfida contro il quorum quella che dovrà affrontare, il prossimo giugno, il sindaco uscente di Niella Tanaro Gian Mario Mina.

Oggi alle 12, con la chiusura del deposito delle liste, a Niella è stata ufficializzata la candidatura di un solo candidato.

Il primo cittadino uscente sarà in corsa per la riconferma con la lista "Insieme facciamo volare Niella Tanaro", nome e logo già utilizzati per la scorsa tornata elettorale.

Ecco i componenti della lista "INSIEME FACCIAMO VOLARE NIELLA TANARO":

Luca Fenoglio, geometra libero professionista

Simone Tomatis, artigiano, vice sindaco uscente

Claudio Camilla, pensionato

Adele Gesso, funzionario amministrativo del Ministero dell'interno

Antonino Macrì, pensionato, consigliere uscente

Patrizia Bruzzone, ex commerciante, collaboratrice domestica

Michela Garra, impiegata

Nataly Suria, collaboratore Sportivo

Pier Mario Longo, pensionato

Valter Sciandra, commerciante