Gianna Gancia e Claudio Sacchetto: due cuneesi nel listino di Cirio

Come avevamo anticipato, i cuneesi Gianna Gancia e Claudio Sacchetto tornano insieme nel listino di Cirio appena depositato in Tribunale a Torino, in vista delle elezioni regionali di giugno. Sono espressione di forze politiche diverse, per quanto alleate.

L'europarlamentare Gianna Gancia in quota Lega è al quinto posto, mentre l'ex assessore regionale all'Agricoltura Claudio Sacchetto - ex Lega, ora Fratelli d'Italia - occupa il nono posto.

Come da previsione, metà dei dieci posti del listino del presidente sono andati a Fratelli d'Italia, tre alla Lega, e due a Forza Italia. Una lista che premia la Giunta uscente.

Capolista è l'assessora al Lavoro Elena Chiorino (Fratelli d'Italia), a seguire il vicepresidente della Lega Fabio Carosso, la consigliera comunale di Borgomanero Annalisa Beccaria (Forza Italia), l'assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone (Fratelli d'Italia), la cuneese Gianna Gancia (Lega), l'assessore uscente ai Trasporti di Forza Italia Marco Gabusi, Daniela Cameroni (Fratelli d'Italia), Alberto Preioni (Lega), il cuneese Claudio Sacchetto (Fratelli d'Italia) ed Edoardo Cigolini (Fratelli d'Italia).